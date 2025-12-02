Encienden Árbol de Navidad 2025 en el Cerro del 4, en Guadalajara

El ambiente decembrino llegó oficialmente al corazón de la ciudad de Guadalajara con el encendido del tradicional árbol de Navidad ubicado en el Cerro del 4, mientras que se lleva a cabo una celebración en uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico, Paseo Alcalde.

Decenas de familias, parejas y visitantes se congregaron en el lugar para presenciar el momento en el que las luces del árbol iluminaron la zona este 2 de diciembre a las 7:30 de la noche, marcando el inicio de la temporada navideña en la capital jalisciense. La decoración, acompañada de figuras, luces y adornos característicos de estas fechas, transformó el paseo en un escenario festivo que invita a la convivencia y al disfrute familia.

Guadalajara cuenta con diversas actividades navideñas

El encendido del árbol forma parte de las actividades decembrinas que se desarrollan en el Centro de Guadalajara, donde ciudadanos y turistas pueden recorrer un entorno adornado con motivos navideños, ideal para fotografías, paseos y reuniones.

Con este acto simbólico, Guadalajara se suma a las celebraciones que cada año llenan de luz, color y esperanza los espacios públicos, fortaleciendo las tradiciones que unen a la comunidad durante esta época del año.

Andrei Aguilar / N+

