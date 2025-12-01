Inicio Guadalajara ¿Cuándo Comenzará Operaciones en Guadalajara la L4 del Tren Ligero y Cuál Será su Recorrido?

¿Cuándo Comenzará Operaciones en Guadalajara la L4 del Tren Ligero y Cuál Será su Recorrido?

Este nuevo medio de transporte beneficiará a miles de familias, sobre todo, aquellas que viven en Tlajomulco y que deben trasladarse a diario a la Perla Tapatía

Fecha de inauguración de la L4 del Tren Ligero y sus estaciones

La L4 hará un recorrido de más de 20 kilómetros en un aproximado de 35 minutos. Foto: N+

La Línea 4 del Tren Ligero está próxima a comenzar operaciones, beneficiando a miles de familias jaliscienses con sus nueve estaciones que conectarán a tres municipios: Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara.

Por ello, habitantes de Tlajomulco esperan con ansías la inauguración de la Línea 4, ya que este nuevo transporte público les ahorrará dinero y tiempo durante sus trayectos, tal como mencionó Marisol, vecina de dicho municipio. 

Sí nos beneficiará mucho porque hacemos mucho tiempo y la verdad ya lo esperamos [...] 3 horas y más por el tráfico, de ida y de retorno

Alondra Marisol, habitante de Tlajomulco

Incluso, hay ciudadanos que deben salir de sus hogares desde las 05:00 de la mañana para estar en sus respectivos trabajos o escuelas a las 08:00 en punto, pues hacen hasta tres horas de camino

¿Cuándo comenzará operaciones la Línea 4 del Tren Ligero?

Después de tres años de construcción, la Línea 4 del Tren Ligero comenzará operaciones el próximo 15 de diciembre, con una extensión de 21.1 kilómetros que se recorrerán en 35 minutos. Además, contará con nueve estaciones que conectarán a Tlajomulco con Tlaquepaque y Guadalajara

Se estima que la L4 moverá en un inicio a 116 mil usuarios diarios. A lo largo del trazo viven actualmente 275 mil personas y se localizan diversos comercios, bodegas y naves industriales

Gobierno del Estado de Jalisco

¿Cuáles serán las estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero?

Las estaciones con que contará la Línea 4 del Tren Ligero son las siguientes:

  • Tlajomulco Centro
  • CUTLAJO
  • Lomas del Sur
  • El Cuervo
  • Concepción del Valle
  • Real del Valle
  • Jalisco 200 Años
  • Acueducto 
  • Las Juntas (Esta última, conectará a los ciudadanos con Mi Macro Calzada)

Iliana Gutiérrez y Las Noticias N+

