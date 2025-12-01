¿Cuándo Comenzará Operaciones en Guadalajara la L4 del Tren Ligero y Cuál Será su Recorrido?
Este nuevo medio de transporte beneficiará a miles de familias, sobre todo, aquellas que viven en Tlajomulco y que deben trasladarse a diario a la Perla Tapatía
La Línea 4 del Tren Ligero está próxima a comenzar operaciones, beneficiando a miles de familias jaliscienses con sus nueve estaciones que conectarán a tres municipios: Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara.
Por ello, habitantes de Tlajomulco esperan con ansías la inauguración de la Línea 4, ya que este nuevo transporte público les ahorrará dinero y tiempo durante sus trayectos, tal como mencionó Marisol, vecina de dicho municipio.
Sí nos beneficiará mucho porque hacemos mucho tiempo y la verdad ya lo esperamos [...] 3 horas y más por el tráfico, de ida y de retorno
Alondra Marisol, habitante de Tlajomulco
Incluso, hay ciudadanos que deben salir de sus hogares desde las 05:00 de la mañana para estar en sus respectivos trabajos o escuelas a las 08:00 en punto, pues hacen hasta tres horas de camino.
¿Cuándo comenzará operaciones la Línea 4 del Tren Ligero?
Después de tres años de construcción, la Línea 4 del Tren Ligero comenzará operaciones el próximo 15 de diciembre, con una extensión de 21.1 kilómetros que se recorrerán en 35 minutos. Además, contará con nueve estaciones que conectarán a Tlajomulco con Tlaquepaque y Guadalajara.
Se estima que la L4 moverá en un inicio a 116 mil usuarios diarios. A lo largo del trazo viven actualmente 275 mil personas y se localizan diversos comercios, bodegas y naves industriales
Gobierno del Estado de Jalisco
¿Cuáles serán las estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero?
Las estaciones con que contará la Línea 4 del Tren Ligero son las siguientes:
- Tlajomulco Centro
- CUTLAJO
- Lomas del Sur
- El Cuervo
- Concepción del Valle
- Real del Valle
- Jalisco 200 Años
- Acueducto
- Las Juntas (Esta última, conectará a los ciudadanos con Mi Macro Calzada)
Iliana Gutiérrez y Las Noticias N+
