Tráiler Vuelca Tras Intentar Ganarle el Paso a Ferrocarril en Tlajomulco

La mañana de este jueves, cuerpos de emergencia de Tlajomulco atendieron un fuerte choque entre un tren y un tráiler ocurrido sobre el Circuito Metropolitano Sur, a la altura del ingreso de una empresa de farmacéuticos, en la zona de Cruz Vieja. El incidente fue reportado al 911, lo que permitió la rápida movilización de unidades municipales hacia el lugar.

¿Cuál fue el saldo del accidente entre el tráiler y el tren?

Al llegar, personal de Protección Civil localizó la locomotora detenida junto a un tráiler con caja seca, ambos en color blanco. El tractocamión presentaba daños considerables en la parte trasera de la caja, la cual quedó enganchada y semi volcada tras el impacto con el tren. La escena generó preocupación entre los habitantes y conductores que circulaban por la zona.

En el sitio se informó que serían las aseguradoras, tanto del tren como del tráiler, las encargadas de responder por los daños ocasionados. Hasta ahora, se desconocen las causas exactas que provocaron el incidente; sin embargo, algunos testigos señalaron que el conductor del tráiler presuntamente habría intentado ganarle el paso al tren.

¿Hubo heridos de gravedad en el choque?

Paramédicos de Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco valoraron a los tripulantes del tren, quienes presentaron lesiones cervicales simples y no requirieron traslado a un hospital. Por su parte, el conductor del tráiler resultó ileso pese a la magnitud del choque.

Al lugar también acudieron oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco, así como personal de seguridad física de Ferromex, quienes se hicieron cargo de apoyar en las labores de control y coordinación en la zona.

Josué Rubalcaba / N+

