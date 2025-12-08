Hallan Sin Vida a Judith Alexandra, Joven Embarazada Desaparecida Entre Aguascalientes y Jalisco

Fue encontrada sin vida Judith Alexandra, joven embarazada que tenía casi tres meses desaparecida tras asistir a una fiesta patria entre los límites de Jalisco y Aguascalientes.

Noticia relacionada: Judith Sigue Desaparecida en Jalisco; Activistas Denuncian Falta de Protocolos en su Caso

Judith Alexandra, de 20 años, había sido vista por última vez en la comunidad de Calvillo y fue localizada sin vida dentro de un bordo en la comunidad de Soledad de Abajo, muy cerca de donde desapareció. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el hallazgo lo realizaron vecinos del lugar.

El Observatorio de Violencia Social y de Género, lamentó lo ocurrido y exigieron una pronta respuesta de las autoridades y la conclusión de las investigaciones, mismas que señalan, tendrán que llevarse bajo protocolos de perspectiva de género. Cabe mencionar que la pareja de Judith fue señalada como uno de los principales sospechos, sin embargo, no ha sido detenido.

Caso de Judith Alexandra: Esto se sabía hasta el momento

Judith desapareció en Bajío Los Vázquez, Jalisco, ubicado entre los límites de dicho estado y Aguascalientes. Según Nataly Arredondo, madre de la joven, la víctima salió junto a su pareja un domingo y ese mismo día, le respondió una llamada a su padre donde mencionó que iría a una fiesta.

Se fueron ese día, era domingo, mi esposo le habló ese día que era 14 a las 05:00 de la tarde. Mi hija contestó, dijo que estaban allá Nataly Arredondo, madre de Judith Olayo Arredondo

Sin embargo, posteriormente perdieron comunicación con ella. Además, horas más tarde, la pareja de Judith llegó al domicilio donde vivía ella y familiares de la joven, pero estaba solo.

Y eso no es todo, ya que la señora Nataly mencionó para N+ que un judicial de Jalisco le comentó que la pareja de Judith traía el celular de la joven, el cual no le fue retirado e incluso, él dijo desconocer dónde estaba el dispositivo.

Durante estos casi tres meses, Nataly continuó con la búsqueda de su hija, a quien finalmente encontraron sin vida en la comunidad de Soledad de Abajo.

Azul Tinta y Las Noticias N+

Historias recomendadas: