Asaltan y Golpean al Hermano de la Alcaldesa de San Francisco de los Romo en Aguascalientes

En Aguascalientes, asaltaron y golpearon al hermano de la alcaldesa del municipio de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos.

¿Cómo ocurrió el asalto?

Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, dos sujetos armados ingresaron a la casa de la víctima, ubicada en la calle San Cristóbal Colón del fraccionamiento Panamericano.

Tras amenazarlo con un arma de fuego, los presuntos delincuentes le exigieron entregar sus objetos de valor y todo el dinero. Al negarse, el hermano de Margarita Gallegos fue golpeado. Los delincuentes consiguieron despojarlo de dinero en efectivo; después huyeron.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y fue trasladado a recibir atención médica a un hospital.

¿Hubo detenidos tras el robo en el fraccionamiento Panamericano?

Pese a un importante operativo, no hubo detenidos. La Fiscalía del Estado ya investiga lo ocurrido; el domicilio del hermano de Margarita Gallegos quedó resguardado por policías municipales.

N+

