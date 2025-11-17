Mujer Muere en Centro Comercial de Aguascalientes Cuando Realizaba Compras en el Buen Fin

En Aguascalientes, una mujer de 43 años perdió la vida el pasado viernes al interior de una tienda departamental ubicada en un centro comercial, al norte de la ciudad.

De acuerdo con autoridades, la mujer comenzó a sentirse mal y, segundos después, se desmayó, quedando inconsciente en el piso. Personal de la tienda y policías municipales intentaron auxiliarla, pero falleció en ese momento.

¿De qué murió la mujer en el centro comercial de Aguascalientes?

El personal de seguridad del centro comercial tuvo que desalojar la tienda, mientras que autoridades ministeriales y de investigación llegaban a la zona. Posteriormente, acudieron los servicios periciales, quienes confirmaron que no se trató de un hecho violento, sino de una muerte natural derivada de un posible paro cardíaco.

El cuerpo fue entregado a una empresa funeraria designada por la familia, quien le dio santa sepultura a esta mujer que murió de manera repentina cuando realizaba compras en compañía de un familiar.

Azul Tinta / N+

