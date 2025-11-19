Golpean y Desarman a Policía de Aguascalientes Durante Patrullaje en la Carretera 77

En Aguascalientes, un policía fue atacado por varios sujetos sobre la carretera 77. Los responsable lo despojaron de su arma e incluso le fracturaron la nariz.

El hecho se registró durante la madrugada del martes 18 de noviembre, cuando un elemento de la Policía Estatal de Carreteras, identificado como Rubén, de 40 años, fue víctima de una agresión mientras realizaba un patrullaje de rutina en la zona de Ladrilleras de los Arellano.

¿Qué se sabe de la agresión contra un policía de Aguascalientes?

Aproximadamente a las 02:00 de la madrugada, el oficial le marcó el alto a una camioneta color blanco y tras detenerse, el agente bajó de su patrulla para acercarse a quienes viajaban en este vehículo. Sin embargo, un auto color azul llegó hasta al punto y de este bajaron varios sujetos, que junto con los de la camioneta, comenzaron a golpear al policía Rubén.

Pero eso no fue todo, ya que lo despojaron de sus armas y después huyeron con rumbo al fraccionamiento Lomas de Nueva York. A pesar de las lesiones, el agente logró pedir ayuda.

¿Cómo se encuentra el oficial agredido?

El oficial Rubén fue trasladado a un hospital y su estado de salud es reportado como estable, sin embargo, presenta fractura de nariz y cuenta con múltiples golpes.

Cabe mencionar que se desplegó un operativo en la zona, donde encontraron los dos vehículos involucrados con la agresión, así como las armas del oficial, pero no hubo personas detenidas. La Fiscalía de Aguascalientes ya investiga lo ocurrido.

