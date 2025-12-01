Joven es Asesinada de un Balazo en la Cabeza Supuestamente por su Exnovio en Aguascalientes

En Aguascalientes, una mujer fue asesinada de un balazo en la cabeza presuntamente por su expareja. Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes 28 de noviembre, en el cruce de la avenida 5 de Mayo y la calle Emiliano Zapata, en la comunidad de San Antonio de los Ríos.

Según autoridades, Clarissa, de 22 años, se encontraba con Salvador, quien supuestamente tenía una orden de restricción para no acercarse a la joven y fue durante este encuentro, de acuerdo con testigos, que comenzaron a discutir y en determinado momento él sacó un arma de fuego, le disparó a Clarissa y huyó.

¿Qué pasó con el presunto responsable de este asesinato?

Al sitio, arribaron policías estatales y paramédicos, quienes confirmaron la muerte de la joven. Asimismo, solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado, cuyo personal hizo el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

El presunto responsable fue detenido en un domicilio de San José de Gracia y fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

