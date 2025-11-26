Hombre Asesina a su Novia y a sus Suegros en Guadalupe, Zacatecas

En la comunidad de San Gerónimo en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, un hombre privó de la vida a la familia de su novia, y también la asesinó a ella.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del martes 25 de noviembre, cuando servicios de emergencia fueron alertados sobre una agresión armada en contra de un hombre y una mujer, quienes se encontraban dentro de un domicilio ubicado en San Gerónimo.

De inmediato, las fuerzas de seguridad se movilizaron hasta la zona y al llegar los paramédicos confirmaron que la pareja ya no contaba con signos vitales.

¿Qué se sabe del presunto homicida?

Según testigos, el presunto responsable era novio de la pareja asesinada, una adolescente de 15 años, la cual fue llevada a la fuerza y horas más tarde también fue asesinada.

Ante tal situación se llevaron a cabo y se implementaron acciones de manera inmediata para esclarecer este hecho. Conforme avanzaron las investigaciones se logró establecer la identidad del probable responsable, asimismo que había sido privada de la libertad una tercera víctima, siendo la hija de este núcleo familiar Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

Autoridades informaron que el presunto responsable fue identificado como Diego ‘N’, de 29 años, originario del Estado de México. El sujeto ya está bajo el resguardo del Ministerio Público.

Elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Impacto logró la detención de Diego N, una persona de 29 años del Estado de México, la cual es señalada por esta probable participación en este evento de homicidio calificado y de feminicidio Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

Yadira Limón / N+

