Fuerte Incendio Consume Bar Strana de Guadalajara; Esto se Sabe

Un fuerte incendio se registró en el Bar Strana, ubicado sobre Avenida Pablo Neruda 2715, en el cruce con Rubén Darío, en la colonia Providencia, en Guadalajara.

Fuerte incendio en Bar Strana moviliza a bomberos

Bomberos de Guadalajara ya combaten las llamas dentro del establecimiento, donde se observa abundante humo negro mientras el personal del lugar evacúa la zona por seguridad.

¿Hay personas lesionados?

De acuerdo con los primeros reportes, no hay personas lesionadas hasta este momento. A través de cámaras de videovigilancia se pudo observar a varias personas realizando la evacuación, lo que contribuyó a que no se registraran heridos.

Elementos de la Unidad de Investigación de Incendios ya se encuentran en el sitio para determinar las causas del siniestro.