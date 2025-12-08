Reabren la Autopista Guadalajara-Tepic Tras Fuga de Hidrocarburo; Esto Pasó

La autopista Guadalajara-Tepic fue reabierta luego de una fuga de hidrocarburos que lograron controlar elementos de Pemex y Protección Civil, esto en las inmediaciones del kilómetro 2+500, a la altura de Zapopan.

La fuga mantuvo cerrada la autopista durante cuatro horas, después de las 07:00 de la noche, cuando las autoridades recibieron varios reportes por parte de automovilistas que transitaban por la zona, ya que detectaron un fuerte olor a gasolina. Incluso, refirieron el haber visto un chorro que emanaba entre la maleza, lo que provocó el despliegue de los tres niveles de gobierno.

¿Qué se sabe de la fuga de hidrocarburo que hubo en la autopista Guadalajara-Tepic?

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en coordinación con la Guardia Nacional, llegaron hasta el punto para confirmar la emergencia. En minutos, bomberos estatales de El Arenal, así como elementos de la Policía de Jalisco y del municipio acordonaron el área para evitar una tragedia.

Además, elementos de la Guardia Nacional Carretera se vieron obligados al cierre total de la autopista en ambos sentidos, bloqueo que duró cuatro horas y que afectó también el paso del tren carguero.

Este poliducto presentaba una fuga de hidrocarburo, que a las 07:20 de la tarde fue el reporte; a esta hora, ya se reporta la fuga ya suprimida. Estamos ahorita aplicando espuma sobre el producto residual en la zona [...] Se trató de una fuga en una válvula de proceso Mario Alberto Espinoza, Coordinador Municipal de Bomberos Zapopan

Mientras los cuerpos de emergencias trabajaron en el lugar, más tarde personal de Seguridad Física de Pemex acudió al sitio, apoyando con las labores para poder erradicar la fuga.

Fue en punto de las 11:05 de la noche cuando la fuga fue controlada y la carretera reabierta a la circulación en ambos sentidos. Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que provocó la emergencia, pues en el lugar no fue localizada herramienta, vehículos o indicios que llevaran a confirmar que se trató de alguna toma clandestina.

Abraham Flores Maciel y Las Noticias N+

