Graban a Dos Tapatíos Capturando a Palomas en Pleno Centro de la Ciudad de Aguascalientes
Los dos sujetos, identificados como originarios de Jalisco, atraparon a las palomas detrás del Palacio de Gobierno
Dos hombres fueron captados en la zona centro de la ciudad de Aguascalientes atrapando a decenas de palomas para después huir. El hecho indignó a la población.
En el video que circula en redes sociales, se puede observar a estos dos sujetos esperando el momento en que las palomas bajaron para cazarlas y después subirlas a una camioneta roja; enseguida se dieron a la fuga.
¿Dónde atraparon a las palomas?
La cacería de palomas se llevó a cabo en la zona centro de Aguascalientes, atrás del Palacio de Gobierno y muy cerca de Plaza Patria. En el lugar, las personas acostumbran a alimentar a las palomas, los niños incluso conviven con ellas.
¿Qué se sabe de los responsables de la captura de palomas?
La Policía Municipal de Aguascalientes dio a conocer que los hombres fueron detenidos por la captura ilegal de aves. Uno de ellos se identificó como Ángel ‘N’,de 37 años, y el otro sujeto como Adrián ‘N’, de 28. Ambos son originarios de Guadalajara, Jalisco.
Señalaron haber llegado a la ciudad para capturar a las palomas con el fin de nodrizar huevos, ya que poseen palomas mensajeras. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad para determinar su situación legal conforme a derecho.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la captura, posesión, transporte o comercio de especies silvestres sin permiso es un delito federal. Las sanciones pueden incluir uno a nueve años de prisión y multas que van de 300 a 3 mil días de salario.
