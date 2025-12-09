Aguascalientes Suspenderá Licencias Hasta por 6 Meses por Reincidencia en Estas Infracciones

En Aguascalientes, autoridades municipales aplicarán suspensiones de licencia de conducir de hasta por 6 meses a quienes reincidan en infracciones específicas. En N+ te damos los detalles.

El sistema del municipio permitirá identificar reincidentes a través de la Secretaría de Finanzas, lo que agilizará las citaciones para suspender licencias.

Adolescentes que traigan motocicletas, todas estas cuestiones, el juzgado de oralidad lo va a ver, incluyendo las reincidencias por faltas administrativas, sobre todo con celular y con estado de ebriedad o aliento alcohólico, puede llegar hasta una suspensión Moisés de Luna Martínez, Director de Justicia Cívica de Aguascalientes

¿Qué infracciones te podrían ser acreedor de la suspensión de licencia en Aguascalientes?

Los conductores que reincidan en las siguientes infracciones podrían obtener la suspensión de su licencia por 6 meses:

Conducir usando el celular

En estado de ebriedad

En exceso de velocidad

Aguascalientes busca concientizar a adolescentes y adultos

Además, se destacó la preocupación por la presencia de adolescentes manejando, ya que aunque la licencia especial puede tramitarse desde los 16 años con tutor, hay casos de menores con 14 años conduciendo.

Por ello, la autoridad insistió en que el objetivo de estas medidas no son recaudatorias, sino generar conciencia vial, especialmente entre padres y jóvenes.

También se impulsa que la ley estatal de movilidad incluya como obligatorio el seguro de responsabilidad civil, pendiente aún de aprobación legislativa.

Andrea Esparza / N+

