Muere Jovencita de 26 Años al Perder el Control de su Auto en Aguascalientes

En Aguascalientes, murió una joven de 26 años después de chocar el vehículo en el que circulaba. El accidente se registró sobre la avenida Siglo XXI, a la altura del fraccionamiento Ojocaliente III.

¿Cómo murió la joven sobre la avenida Siglo XXI?

Valeria, de 26 años, iba a boro de un vehículo color gris. Al intentar incorporarse a la lateral, aproximadamente a las 06:00 horas, fue que perdió el control del volante y chocó contra un poste de madera, lo que provocó se impactara en un poste de concreto.

Aunque eso no fue todo, pues su costado derecho y el frente del auto quedó contra un taller mecánico. Iba a exceso de velocidad.

Al lugar acudieron bomberos para rescatar a la joven, mientras que personal de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de indicios en el lugar de los hechos y posteriormente trasladaron el cuerpo de Valeria al Servicio Médico Forense

Andrea Esparza / N+

