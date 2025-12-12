Asesinan a Enrique Estrada, Director del DIF de El Salto, Jalisco; Esto se Sabe

Este viernes fue asesinado Enrique Estrada, director del DIF del municipio de El Salto, dentro de su domicilio. Policías municipales localizaron su cuerpo en el baño, el cual presentaba tiro de gracia y laceraciones en ambas muñecas.

¿Qué se sabe sobre presuntos responsables?

Las autoridades ya investigan el homicidio mediante las cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de identificar a los responsables. De acuerdo con testimonios de vecinos, dos hombres salieron corriendo del inmueble momentos después de que se escucharan varias detonaciones de arma de fuego.

Autoridades lamentaron el hecho

A través de un comunicado oficial, el Gobierno Municipal de El Salto lamentó y condenó los hechos, además de expresar su apoyo y solidaridad a la familia del funcionario.

