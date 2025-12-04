¿Qué Hacer en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en Diciembre 2025? Lista de Actividades Gratis

Llegó la Navidad al Área Metropolitana de Guadalajara. Será a partir de este 6 de diciembre cuando empiecen las 100 actividades navideñas en el municipio de Guadalajara, con la unión de casi dos mil matrimonios colectivos en Plaza de Armas.

Actividades y eventos gratuitos por Navidad en Guadalajara

El gobierno municipal anunció que este primer sábado del mes habrá presentaciones artísticas y musicales.

En cuanto a los museos, tendrán programación hasta las 11 de la noche, además de recorridos culturales al aire libre, así como la Vía Recreactiva Nocturna, vacunación y taller para mascotas.

Respecto al Centro Histórico, estará la serie de ornatos navideños, el nacimiento gigante en Plaza Guadalajara y la iluminación de presidencia y videomapping.

Este año, desde la Dirección de Cuidamos Guadalajara se contemplan 11 posadas en cada una de las 11 comunidades del municipio, mientras que la Dirección de Cultura realizará 20 posadas en centros culturales, bibliotecas y escuelas de música.

Actividades y eventos gratuitos por Navidad en Zapopan

En Zapopan habrá actividades como Navidalia en el Parque Ávila Camacho; la Villa Navideña en la Plaza de las Américas, con actividades gratuitas como cine al aire libre y talleres; y los festivales de la Red de Centros Culturales, que comenzaron desde el 3 de diciembre y estarán hasta el 13 de diciembre con presentaciones de talentos locales.

Actividades y eventos gratuitos por Navidad en Tlauepaque

Tlaquepaque, por su parte, celebrará la Navidad con el encendido del árbol monumental en la presidencia municipal, así como posadas en diversas colonias y eventos en el Centro Histórico, entre ellos el nacimiento gigante en el Jardín Hidalgo.

