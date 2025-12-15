L4 del Tren Ligero en Tlajomulco; Este es su Costo por Pasaje, Rutas Alimentadoras y Estaciones

La Línea 4 del Tren Ligero comienza operaciones este 15 de diciembre, ayudando al traslado de miles de jaliscienses que residen en Tlajomulco. En N+, te decimos qué costo tendrá el pasaje, sus estaciones, horario y rutas alimentadoras.

De acuerdo con autoridades, la Línea 4 estará disponible para la población hasta las 13:00 horas del lunes, pero desde el martes será a partir de las 06:00 de la mañana. Asimismo, explicaron que se contará con el servicio de un vagón por tren, el cual tiene una capacidad de 300 personas.

¿Qué costo tendrá el pasaje de la Línea 4?

Acceder a la Línea 4 del Tren Ligero será completamente gratuito durante los primeros 15 días, posteriormente, su costo por pasaje será de 9.50 pesos. Igual que la Línea 1, 2 y 3.

¿Con qué rutas alimentadoras contará la Línea 4?

Otro punto importante a tener en cuenta son las rutas alimentadoras que acercaran a los usuarios a la Línea 4 del Tren Ligero, y estas son:

Alimentadora A01 - Partirá del Centro de Tlajomulco y conectará a la plaza principal

Alimentadora A02 - De Tlajomulco Centro al fraccionamiento Renaceres

Alimentadora A03 - De la estación Concepción del Valle a Chulavista

Alimentadora A04 - De la estación Real del Valle a la zona de Arvento

Alimentadora A05 - De la estación Jalisco 200 Años a los Dos Templos, en Guadalajara

En total, son cinco rutas alimentadoras que ayudarán a los traslados de millones de jaliscienses, principalmente de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 4?

La Línea 4 contará con nueve estaciones que se recorrerán en un aproximado de 35 minutos, además estará conectada a la Línea 3. Sus estaciones son las siguientes:

Tlajomulco Centro

CUTLAJO

Lomas del Sur

El Cuervo

Concepción del Valle

Real del Valle

Jalisco 200 Años

Acueducto

Las Juntas (Esta última, conectará a los ciudadanos con Mi Macro Calzada)

Se estima que a diario 116 mil usuarios sean beneficiados trasladados en la Línea 4 del Tren ligero.

