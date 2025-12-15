L4 del Tren Ligero en Tlajomulco; Este es su Costo por Pasaje, Rutas Alimentadoras y Estaciones
Más 116 mil usuarios serán beneficiados cada día con la Línea 4 del Tren Ligero, la cual conectará a los habitantes de Tlajomulco con Guadalajara y Tlaquepaque, reduciendo sus tiempos de traslado
La Línea 4 del Tren Ligero comienza operaciones este 15 de diciembre, ayudando al traslado de miles de jaliscienses que residen en Tlajomulco. En N+, te decimos qué costo tendrá el pasaje, sus estaciones, horario y rutas alimentadoras.
De acuerdo con autoridades, la Línea 4 estará disponible para la población hasta las 13:00 horas del lunes, pero desde el martes será a partir de las 06:00 de la mañana. Asimismo, explicaron que se contará con el servicio de un vagón por tren, el cual tiene una capacidad de 300 personas.
¿Qué costo tendrá el pasaje de la Línea 4?
Acceder a la Línea 4 del Tren Ligero será completamente gratuito durante los primeros 15 días, posteriormente, su costo por pasaje será de 9.50 pesos. Igual que la Línea 1, 2 y 3.
¿Con qué rutas alimentadoras contará la Línea 4?
Otro punto importante a tener en cuenta son las rutas alimentadoras que acercaran a los usuarios a la Línea 4 del Tren Ligero, y estas son:
- Alimentadora A01 - Partirá del Centro de Tlajomulco y conectará a la plaza principal
- Alimentadora A02 - De Tlajomulco Centro al fraccionamiento Renaceres
- Alimentadora A03 - De la estación Concepción del Valle a Chulavista
- Alimentadora A04 - De la estación Real del Valle a la zona de Arvento
- Alimentadora A05 - De la estación Jalisco 200 Años a los Dos Templos, en Guadalajara
En total, son cinco rutas alimentadoras que ayudarán a los traslados de millones de jaliscienses, principalmente de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco.
¿Cuáles son las estaciones de la Línea 4?
La Línea 4 contará con nueve estaciones que se recorrerán en un aproximado de 35 minutos, además estará conectada a la Línea 3. Sus estaciones son las siguientes:
- Tlajomulco Centro
- CUTLAJO
- Lomas del Sur
- El Cuervo
- Concepción del Valle
- Real del Valle
- Jalisco 200 Años
- Acueducto
- Las Juntas (Esta última, conectará a los ciudadanos con Mi Macro Calzada)
Se estima que a diario 116 mil usuarios sean beneficiados trasladados en la Línea 4 del Tren ligero.
