Así se Vivieron Las Mañanitas a La Virgen de Guadalupe en el Santuario de Guadalajara

En punto de la medianoche, miles de fieles se reunieron en el Santuario de Guadalajara para entonar las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Como cada 12 de diciembre, la celebración marcó el inicio de una de las jornadas religiosas más significativas del año, en la que devotos de todas las edades acuden para expresar su fe y rendir homenaje a la Virgen.

Miles de personas se reunieron para cantar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

Familias completas, peregrinos y creyentes se congregaron frente al recinto para unirse en una sola voz y cantar Las Mañanitas, un acto que se ha convertido en un símbolo de devoción y unidad para la comunidad católica en Guadalajara.

Al ritmo del mariachi inició la celebración de la Virgen de Guadalupe

A las 00:00 horas comenzó la tradicional serenata, al ritmo del mariachi, tal como ocurre año con año. La melodía se elevó entre aplausos y emoción, mientras miles de asistentes cantaban en el recinto y participaban en el momento más esperado de la celebración del 12 de diciembre.

Con Las Mañanitas dieron inicio oficialmente los festejos guadalupanas del día, que cada año reafirman la importancia de esta fecha para los devotos de la ciudad y para quienes viajan desde otros municipios a formar parte de este acto de amor y fe hacia la Virgen de Guadalupe.

