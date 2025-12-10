Mujer de Jalisco Afirma que la Virgen de Guadalupe Salvó a su Nieto de una Riesgosa Cirugía

Gloria Hernández, una mujer católica de Jalisco, fiel creyente de los milagros de la Virgen de Guadalupe, explicó que la Patrona de los Mexicanos le concedió el milagro de que su nieto sanara de un accidente que tuvo.

Su nieto, Luis Fernando, era apenas un bebé cuando cayó pro las escaleras accidentalmente mientras aprendía a caminar, y años más tarde, una antigua televisión se desplomó en su cara.

Ay, Madre, hazme ese milagro tan grande, y sí me lo hizo, y muy grade que me lo hizo, que ni yo aún así, creyendo y todo lo que le pedí yo no lo creía Gloria Hernández, fiel creyente católica

Entre el 9 y 12 de diciembre, la Virgen María se le apareció a un humilde indígena de nombre Juan Diego. Hoy, los fieles creyentes católicos otorgan ofrendas y regalos a la Madre de Jesucristo, suplicando por ayuda.

Le iban a reconstruir toda, toda su cabeza porque haga de cuenta, fue un rompecabezas el niño y por obra el Espíritu Santo y la Virgen, que yo le pedí tanto, me lo dejó bien Gloria Hernández, fiel creyente católica

El pronóstico para el nieto de Gloria era incierto

A pesar de que hoy, Luis Fernando es un niño fuerte y sano, los doctores no le daban palabras de esperanza. Una opción para su recuperación era implementar placas, pero existía la posibilidad de que su cuerpo las rechazara.

Sin embargo, Luis Fernando no necesitó de ninguna intervención, luego de que su abuela lo caracterizó de Juan Diego y le encomendó su salud a la Virgen de Guadalupe.

Lo máximo, lo más grande del mundo, para mí fue un milagro grandioso, o sea, que no lo puedo describir Gloria Hernández, fiel creyente católica

Más que una tradición, la caracterización de Juan Diego en los niños y la Virgen de Guadalupe en niñas, es un símbolo de amor, paz y humanidad.

Tania Monserrat Moreno / N+

