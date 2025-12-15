Rescatan a Cuatro Jóvenes Extraviados en el Parque Nacional Nevado de Colima

Elementos de Protección Civil Jalisco rescataron a cuatro jóvenes que se encontraban extraviados en el Parque Nacional Nevado de Colima. Las labores de búsqueda se realizaron la noche del sábado, en la zona conocida como Los Arenales.

Noticia relacionada: Rescatan a Cuatro Personas Extraviadas en el Nevado de Colima; Hombre Sufre Paro Cardíaco

Los jóvenes, que oscilaban entre los 20 y 23 años, provenían de Colima y, de acuerdo con el reporte de los oficiales, uno de ellos presentó el llamado ‘mal de montaña’ y otro más, fatiga.

Todos fueron llevados a la central de camiones, donde abordaron un autobús para poder regresar a su destino de origen.

Hombre de la tercera edad muere en los Colimotes

Otra persona más fue atendida durante la mañana del domingo 14 de diciembre, se trató de un hombre de 65 años, el cual fue atendido por los elementos debido a que el sujeto, originario de Guadalajara, presentó un cuadro de hipertensión. Fue localizado semiconsciente en el área conocida como Colimotes.

El hombre fue trasladado hasta el lugar donde se encontraba su vehículo, pero desafortunadamente cayó en un paro cardíaco, por lo que los oficiales le realizaron durante 45 minutos maniobras de RCP, pero no lograron sacarlo del paro y murió.

Javier Sandoval / N+

