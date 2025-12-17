Más de 200 Perros Desamparados Tras Muerte de su Cuidador en Zapopan; Podrían Ser Sacrificarlos

Un hombre de casi 80 años falleció el fin de semana por causas naturales, sin embargo, dejó a la deriva más de 200 perros, y lo que un día fue su refugio, ahora podría ser su sentencia de muerte.

Noticia relacionada: Hombre de 64 Años es Atacado por 2 Perros en Guadalajara; Planean Sacrificar a los Animales

Por años, los perritos han vivido en un albergue ubicado en la colonia El Campanario, del municipio de Zapopan, y quienes eran cuidados por el señor octogenario, Lawrence.

Román Esquivel fue colaborador del señor Lawrence en años pasados, y cuando se enteró que falleció recientemente, acudió inmediatamente al albergue para intentar salvar a los perros, pero los encontró en condiciones deplorables y de insalubridad.

Condiciones de salud sí tienen, no te voy a negar. Y pues todos los perros traen una enfermedad que se llama erliquia. Todos tienen problemas de piel, algunos, aunque son perros jóvenes, tienen problemas dentales. Había ocasiones en las que no había qué comer Román Esquivel, de la Asociación "Perrísimos en GDL"

Los más de 200 perros tienen pulgas y garrapatas, de no ser tratados médicamente, con antibióticos, podrían morir, sin embargo, es necesario que sean rescatados y trasladados a otros albergues o asociaciones para que no regresen a ese lugar completamente infectado.

Ramón clama por la buena voluntad de los amantes de los perros para darles una mejor calidad de vida.

Que vengan los refugios de la Zona Metropolitana, que puedan acoger a algunos de los perros, no les estoy diciendo que se lleven 20 o 10, así se lleven uno o dos, es darle la oportunidad de vida. Gente que quiera adoptar, también si nos pueden dar apoyo económico para seguir pagando los sueldos de los trabajadores, porque si no hay dinero para ellos, tendrán que buscar el sustento para sus casas en otros lados Román Esquivel, de la Asociación "Perrísimos en GDL"

Dueños de la finca dan 30 días para desalojarla

La urgencia de rescatar a los perros, además de darles un espacio limpio y seguro, es desalojar la finca, ya que los propietarios dieron un plazo de 30 días para entregarla, de lo contrario, se podría firmar una sentencia de muerte para los caninos.

Pues mira, yo creo que estaría el ayuntamiento y entraría la Fiscalía, y pues ahí lamentablemente sí estaría complicada la situación y los perros podrían llegar a ser sacrificados Román Esquivel, de la Asociación "Perrísimos en GDL"

Lo único que Román busca es darles una nueva y mejor oportunidad de vida a los más de 200 perros que fueron llegando a este albergue, por lo que pide apoyo económico, incluso croquetas, productos de higiene y personas que puedan adoptar.

El albergue se encuentra entre al calle San Pedro y San Pablo, al cruce con la calle San Isidro. Para más información, pueden comunicarse al Whatsapp 33 1414 8548 o en las redes sociales Perrísimos en GDL.

Priscilla Velasco / N+

Historias recomendadas: