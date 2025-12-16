Vinculan a Proceso a Hombre que Ingresó a la Pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Ya fue vinculado a proceso el hombre que, el pasado 25 de noviembre, burló todos los filtros de seguridad y llegó hasta la pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El sujeto, identificado como Leonor ‘A’, fue vinculado por el delito de ataque a las vías de comunicación. Asimismo, fue capturado aquel 25 de noviembre por elementos de la Guardia Nacional que custodiaban la terminal área, después de que recibieran el reporte de un hombre en la pista de rodaje.

De inmediato, los elementos se aproximaron y lo detuvieron dentro del tren de aterrizaje, por haber interrumpido los servicios de comunicación o medios de transporte.

¿Cómo será el proceso legal contra Leonor ‘A’?

El juez calificó de legal su detención y dictó auto de vinculación a proceso por el delito antes referido y, como medida cautelar, Leonor ‘A’ permanecerá en prisión el tiempo que dure su proceso en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

