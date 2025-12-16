Hombre de 64 Años es Atacado por 2 Perros en Guadalajara; Planean Sacrificar a los Animales

Un hombre de la tercera edad fue atacado por dos perros en la vía pública, en la colonia Real, en el municipio de Guadalajara, por lo que fue atendido por paramédicos para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron entre los cruces de las calles Constancia y Aldama. Gritos de auxilio del hombre atacado por los perros despertaron a los vecinos, quienes salieron rápidamente de sus casas para ver lo que estaba pasando.

Pues con escobas, estarlos pateando o quitándolos, para tratar de quitarlos porque sí, el señor estaba totalmente en el suelo con los dos perros atacándolo María del Rocío Nuño Torres, vecina de la colonia Real

Una vez que los habitantes consiguieron quitarle a los perros de encima, llamaron al número de emergencias 911, ya que el sujeto, de 64 años, estaba desangrándose de uno de sus brazos en donde presentó dos heridas de al menos cuatro centímetros de profundidad.

Paramédicos arribaron hasta el lugar para brindarle primeros auxilios y posteriormente trasladarlo hasta un puesto de socorros, con la finalidad de descartar alguna lesión de gravedad en su cuerpo.

Se espera sacrificar a los perros que atacaron al hombre

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se trasladaron a la zona para resguardar a los perros con un amplio acordonamiento y así evitar que las personas, en especial los niños que se dirigían a la escuela, pasaran cerca de ellos.

Los vecinos de la colonia mencionaron que los perros tienen dueño, y que constantemente eran agresivos sin motivo alguno. Ambos animales permanecieron en las afueras del domicilio de su amo, quien por cierto, jamás salió de su hogar.

El área de logística de Bomberos Municipales se encargó de asegurar a los perros para posteriormente remitirlos al área de Protección Animal, en donde se podrían ser sacrificados

Ivonne Alcántar / N+

