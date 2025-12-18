A 3 Días de la Inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero, Detienen a Asaltante con Cuchillo

En las recién inauguradas instalaciones de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara, un sujeto apodado como ‘El Relojero’, fue detenido por autoridades, luego de que fue reportado por usuarios de este transporte público, quienes señalaron que se dedicaba a asaltar a la gente.

Noticia relacionada: Descartan Suspensión del Servicio en la Línea 4 del Tren Eléctrico Urbano por Fallas Menores

Se trata de Armando ‘N’, de 32 años, quien fue capturado por elementos de la Policía Metropolitana, como parte del operativo “L4”. El sujeto fue detenido cuando los oficiales fueron alertados por varios ciudadanos afectados.

De acuerdo a las víctimas, el sujeto entraba a las inmediaciones de la Línea 4, especialmente en la estación Las Juntas, en Tlaquepaque, y amenazaba con un cuchillo a los usuarios que iban pasando, y así les quitaba sus pertenencias.

Después de una búsqueda, el sujeto fue localizado en el puente ubicado en la Vía a Manzanillo y Santa Elena, en la colonia Artesanos. El ahora detenido, al ver a los uniformados, intentó escapar.

Le aseguraron relojes y audífonos robados al sujeto detenido

Cuando fue detenido y revisado, la policía le encontró cinco relojes de diferentes marcas y tres audífonos inalámbricos obtenidos de forma ilegal.

También se le encontró una bolsa de marihuana, por lo que fue entregado a un agente del Ministerio Público, el cual determinará su situación legal.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: