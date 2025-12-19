Posponen Cierre de la Glorieta Minerva por Obras Rumbo al Mundial 2026

Se pospuso el cierre total en la vialidad que rodea la Glorieta Minerva, donde se realizan trabajos de renovación como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026.

Durante los primeros minutos de este viernes 19 de diciembre, personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública inició labores en la carpeta asfáltica, lo que obligó a detener momentáneamente la circulación vehicular en la zona.

Con el paso de las horas, el tráfico se volvió complicado, pese al despliegue de policías viales que implementaron desvíos en calles y avenidas cercanas para intentar agilizar la movilidad.

Pablo Lemus confirmo suspensión del cierre en La Minerva

Ante este escenario y con el objetivo de evitar mayores afectaciones en los días previos a Nochebuena, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que el cierre total queda suspendido, descartando incluso cierres parciales.

¿Cuándo se retomarán los trabajos?

El mandatario agregó que los trabajos se retomarán la próxima semana, comenzando la noche del 24 de diciembre, cuando se prevé una menor carga vehicular.

En la zona aún se observaron cuadrillas con maquinaria pesada, las cuales continuarán con labores menores en la medida en que no afecten la circulación.

