Cierres Viales en La Minerva por Obras de la SIOP: ¿Qué Avenidas Se Verán Afectadas?

Por obras complementarias de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) en La Minerva, estará cerrado el paso vehicular en su totalidad en el anillo principal de la glorieta.

Debido a lo anterior, la Policía Vial llevará a cabo un dispositivo especial para “agilizar el tráfico ante los cierres a la circulación”, de acuerdo con autoridades.

¿Qué avenidas se verán afectadas por las obras de la SIOP en La Minerva?

Es importante destacar que la restricción del paso vehicular aplica en su totalidad en el anillo principal de la glorieta de La Minerva, sin embargo, también habrá una reducción de carriles en avenida Vallarta con dirección a López Mateos, esto desde Duque de Rivas.

En el sentido opuesto, es decir, Avenida Vallarta, hacia Américas, el carril lateral será cerrado desde Juan Palomar y Arias Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Por otra parte, en el anillo secundario de la glorieta, estará abierto Aurelio Aceves y Fernando de Celada.

¿Cuándo regresará a la normalidad la circulación en La Minerva?

La limitación al paso vehicular será a partir de los primeros minutos del viernes 19 de diciembre, y se regresará a la normalidad hasta las 6:00 horas del lunes 22 de diciembre.

Toma tus precauciones y toma rutas alternas, o bien, sal con anticipación de casa ante la reducción de carriles en esta zona fuertemente transitada de Guadalajara.

