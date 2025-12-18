Detienen a Dueño de Taller Mecánico de Guadalajara Donde Fue Asesinada una Familia Michoacana

Un hombre identificado como ‘El Araña’, dueño de un taller mecánico en la colonia San Andrés, del municipio de Guadalajara, en donde fue asesinada una familia originaria de Michoacán, fue detenido por las autoridades.

La familia michoacana fue encontrada sin vida a bordo de una camioneta el 22 de agosto, en el cruce de las calles Jorge Delorme y Campos, donde se encuentra el taller mecánico.

Esta detención fue el resultado de un cateo realizado durante la madrugada de este 18 de diciembre, derivado de actos de investigación de campo y de gabinete de la Fiscalía de Jalisco.

¿Quiénes son los integrantes de la familia que asesinaron?

Cabe mencionar que las víctimas fueron identificadas como Roberto Carlos, de 36 años, Esmeralda, de 32 y los pequeños Gael Santiago, de 13, y Regina, de 7. Todos ellos presentaban huellas de violencia y lesiones de arma de fuego.

Después del hallazgo, se realizaron cateos en el taller mecánico, exactamente ubicado en la calle Ejido. Ahí, las autoridades localizaron indicios de balística y manchas de sangre.

El Araña fue localizado y capturado en el municipio de Tonalá, de acuerdo a Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco, quien aseguró que se investigará cuál fue la participación del detenido en este multihomicidio.

