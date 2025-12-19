San Gaspar Registra Temperaturas Bajo Cero: El Punto Más Frío De Jalisco

A dos grados y medio bajo cero amaneció el poblado de San Gaspar, perteneciente al municipio de Jalostotitlán, convirtiéndose en la zona más fría de Jalisco.

San Gaspar es el punto más frío de Jalisco por las temperaturas registradas

Ubicado en la región de Los Altos, el descenso de temperatura fue evidente con una capa de hielo y escarcha visible sobre toldos y cofres de los vehículos estacionados a la intemperie.

Durante las madrugadas, los termómetros han llegado a marcar hasta menos cuatro grados centígrados, condiciones que han provocado densas capas de hielo en recipientes con agua que permanecen expuestos durante la noche.

Recomendaciones y precauciones

Autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y proteger a adultos mayores, menores y mascotas ante las bajas temperaturas que continúan registrándose en esta región del estado.

