Estafan a Familia de Jalisco con Mil 500 Pesos; les Rentaban una Supuesta Casa en Chapala

Una familia de Jalisco fue víctima de una estafa a través de Facebook Marketplace, luego de que contactaron a una supuesta arrendadora que ofrecía una casa de lujo por 3 mil pesos la noche.

Lo que debía ser un festejo de cumpleaños en el municipio de Chapala, se convirtió en un fraude para la familia, cuyos integrantes, después de haber pagado mil 500 pesos, el contacto desapareció.

Pues nos dejamos llevar, ya que sí es cierto, la casa de las fotos era de una casa muy bonita. Entonces, sí sospechamos que es demasiado bueno para ser verdad, sin embargo, pues nos dejamos llevar por la emoción del cumpleaños Israel Zamora, miembro de la familia estafada

De acuerdo con Héctor Iván del Toro, investigador del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, estos fraudes no son casos aislados, ya que en la Zona Metropolitana, el incremento de estos casos este año es del 8% al 13%, pero en destinos como Puerto Vallarta o Cancún, las estafas han subido hasta un 42%.

¿Cómo operan estos estafadores?

Los estafadores operan bajo presión, argumentando que hay muchos clientes interesados, para forzar los depósitos inmediatos. Usan fotografías de casas reales, pero al llegar, las víctimas encuentran terrenos baldíos o fincas abandonadas.

Hemos detectado que existen muchas cuentas en las cuales te ofrecen precios que en este caso, son muy baratos y que te están dando tal vez más facilidades de más noches o lo que viene Héctor Iván del Toro, investigador del CUCEA

Para evitar que el aguinaldo de la ciudadanía jalisciense termine en manos ajenas, el especialista recomendó revisar los siguientes filtros de seguridad:

Verificación con Google Maps; antes de depositar, buscar la ubicación exacta.

Desconfiar de los precios "ganga".

No enviar depósitos previos.

Asegurarse de que las páginas sean oficiales, que el dominio comience con https://, y que no cuente con caracteres extraños en la URL que delante una página clonada.

Realizar llamadas directas con los contactos.

Sentimos más que nada coraje, enojo, pero con nosotros mismos porque, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cómo pudimos caer en algo así? Israel Zamora, miembro de la familia estafada

Yunuen Mora / N+

