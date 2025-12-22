Megacorte de Agua en el AMG: Lista de 892 Colonias que Suspenderán Servicio y Fecha de Corte

Atención si vives en el Área Metropolitana de Guadalajara, ya que el sábado 3 de enero se suspenderá el suministro de agua potable en casi 900 colonias debido a trabajos de mantenimiento del SIAPA.

¿Cuándo va a ocurrir el corte de agua?

El corte está programado a partir de la una de la madrugada y tendrá una duración aproximada de 13 horas. La suspensión y baja presión afectará a 892 colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, además de presentar variaciones en el servicio en Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán.

Lista de colonias donde habrá cortes de agua

Guadalajara:

1 de mayo

18 de Marzo

5 de mayo

Agustín Yáñez

8 de Julio

Abastos

Álamo Industrial

Alcalde Barranquitas

Aldama Tetlán

Aarón Joaquín

Americana

Analco

Arandas

Arcos

Arcos Vallarta

Artesanos (Sagrada Familia y/o Jesús)

Atlas

Balcones de La Joya

Balcones de Oblatos

Barragán Hernández

Beatriz Hernández

Belisario Domínguez

Benito Juárez

Blanco y Cuellar

Bosques de la Victoria

Brisas del Nilo

Bosques del Boulevard

Cantarranas

Centro Barranquitas

Centro Guadalajara

Circunvalación Belisario

Circunvalación Oblatos

Colinas de Huentitán

Colón

Colón Industrial

Comercial Abastos

Correccional

Cuauhtémoc

Cumbres del Nilo

Del Barro

Del Bosque

Del Fresno

Del Sur

Del Periodista

Dr. Atl

Dr. Valentín Gómez Farías

Echeverría

El Álamo

El Bethel

El Dean

El Manantial

El Rastro

El Retiro

El Rocío

El Rosario

El Verde (Planetario)

El Zalate

Electricistas

Federalismo

Ferrocarril

Flamingo

Fraccionamiento Bosques de La Victoria

Fraccionamiento Jardines del Sauz

Francisco Villa

Guadalajara Oriente

Heliodoro Hernández Loza

Hermosa Provincia

Hernández Romo

Higuerillas

Hormiguero

Huentitán El Alto

Huentitán El Bajo

Huerta Baeza

Independencia

Independencia Oriente

Insurgentes

Jardines de Guadalupe

Jardines de La Barranca

Jardines de La Cruz

Jardines de La Paz

Jardines de La Victoria Sur

Jardines de Los Historiadores

Jardines de Los Poetas

Jardines de San Francisco

Jardines de Santa Isabel

Jardines del Bosque

Jardines del Rosario

Jardines Plaza del Sol

Joyas del Nilo

Juan Diego

La Aurora

La Campesina

La Esperanza (La Federacha)

La Guadalupana

La Joya

La Joyita

La Longaniza

La Nogalera

La Normal

La Paz

La Penal

La Perla

Lagos de Oriente

Lagos del Country

Las Conchas

Las Huertas

Las Juntas

Las Torres

Lázaro Cárdenas

Libertad

Lindavista

Lomas de Oblatos

Lomas de Polanco

Lomas de Río Verde

Lomas de San Eugenio

Lomas de San Pedro

Lomas del Gallo

Lomas del Paradero

Lomas Independencia

López de Legazpi

López Portillo

Los Arrayanes

Magaña

Margarita Maza de Juárez

Medrano

Mercado de Abastos

Mexicaltzingo

Mezquitán

Mezquitán Country

Miguel Hidalgo

Mirador

Mirador Álamo Industrial

Miravalle

Miravalle Sección 2

Miravalle Sección Nueve

Modelo

Moderna

Monumental

Morelos

Oblatos

Oblatos Poniente

Obrera

Observatorio

Olímpica

Parque Industrial El Álamo

Parques de San Pedro

Parques del Nilo I

Plutarco Elías Calles

Polanco

Polanquito

Popular

Popular Hornos

Postes Cuates

Prados del Nilo

Progreso

Quinta Velarde

Rancho Blanco

Real

Reforma

Residencial de la Cruz

Residencial de la Barranca

Revolución

Rincón de Agua Azul

Rinconada de la Arboleda

Río Verde

San Andrés

San Antonio

San Carlos

San Eugenio

San Isidro

San Isidro Oblatos

San Joaquín

San José del Sauz

San José Río Verde

San Juan Bosco

San Juan de Dios

San Juan de Dios II

San Marcos

San Martín

San Miguel de Huentitán

San Miguel de Mezquitán

San Rafael

San Rafael Residencial

San Vicente

Santa Cecilia

Santa Eduwiges

Santa María de Silo

Santa María

Santa Rosa

SUTAJ

Talpita

Tetlán

Tetlán Río Verde

Universitaria

Vallarta

Valle del Álamo

Verde Valle

Vicente Guerrero

Victoria

Villa Guerrero

Villa Hermosa

Villa Vicente Guerrero

Villas de Guadalupe

Vistas del Nilo

Zona Industrial

Zapopan:

Alcázar Oriente

Alcázar Poniente

Atemajac del Valle

Bosque de Los Lagos

Chapalita Inn

Ciudad Granja

Colinas de Atemajac

Colinas de Las Águilas

Collí Ejidal

Collí Sitio

Collí Urbano

Condominio La Ceiba

Condominio Plaza Guadalupe

Coto Lugano

Del Pinar

Del Sol

El Coto

Eucalipto Vallarta

Fraccionamiento Coto del Rey

Guadalupe Sur

Gustavo Díaz Ordaz

Haciendas Tepeyac

Jardines Chapalita

Jocotán

La Castilla

La Estancia

La Florida

La Giralda

La Primavera

Las Águilas

Las Arboledas

Las Cumbres

Loma Bonita

Loma Bonita Sur

Lomas de Atemajac

Lomas de Guadalupe

Lomas de La Victoria

Lomas del Collí

Lomas del Seminario

Los Castaños

Nueva Galicia

Oracle

Parque Metropolitano

Pinar de La Calma

Plaza Guadalupe

Prados Vallarta

Puerta Aqua

Puerta del Bosque

Puerta del Roble

Puerta Plata

Puerta Real

Reserva Real

Residencial Cordilleras

Residencial Poniente

Rinconadas de Guadalupe

Royal Country

Santa María del Pueblito

Unidad Cadete Francisco Márquez

Vallarta Plata

Vallarta Real

Victoria

Villa La Cima

Villa Verona

Vistas del Tule

Zentral Residencial

Tlaquepaque:

Abadía San Martín

Álamo Habitacional

Álamo Industrial

Álamo Lomas

Álamo Oriente

Alborada

Alfareros

Alfredo Barba

Altos Norte

Altos Oriente

Altosur

Álvaro Obregón

Arboledas de San Martin

Arrayanes

Artesanos

Barrio de San Juan

Barrio de Santa María

Barrios Unidos

Bosques de San Martín

Brisas de Chapala

Buenos Aires

Camichines

Camichines III (Alborada)

Camichines Tonalá

Camichines Uno

Canal 58

Cantera Colorada

Centro Comercial Camichines

Centro Comercial Las Fuentes

Centro Tlaquepaque

Cerro del Cuatro

Cerro del Cuatro 2a. Sección

Cerro del Jagüey

Colonial Tlaquepaque

Condominio Las Palomas

Conjunto Revolución

Coto El Carmen

Coto Los Almendros

Crucero Central

De San Martín

De Santiago

El Álamo

Desarrollo Habitacional Vista Hermosa

El Barro

El Camino

El Campesino

El Canelo

El Cerrito

El Mante

El Mirador

El Morito

El Órgano

El Porvenir

El Puente

El Refugio

El Sauz

El Tapatío

El Tapatío Segunda Sección

El Trigo

El Vergel

El Vergelito

El Zalate

Emiliano Zapata

Felipe Ángeles

Fovissste Miravalle

Fraccionamiento Los Altos

Fraccionamiento Meridiano

Fraccionamiento Real Patria

Fraccionamiento Revolución

Fraccionamiento Revolución Jardín

Fraccionamiento Residencial Arrayanes

Fraccionamiento Residencial Camichines

Fraccionamiento Los Portales

Francisco I. Madero

Francisco I. Madero 1a. Sección

Francisco I. Madero 2a. Sección

Francisco Silva Romero

Guadalupe Ejidal

Guayabitos

Hacienda de Tlaquepaque

Hacienda de Vidrio

Hacienda Los Portales

Hacienda San Pedro

Hacienda Vista Hermosa

Haciendas de San Martín

Haciendas Los Portales

Haciendas San Pedro

Hogares del Álamo

Horizontes de Tlaquepaque

Horizontes el Tapatío

Horizontes

Huerta de Peña

Indígena

Industrial

Industrial El Bosque II

Infonavit Miravalle

Jardín Central

Jardín Central II

Jardines de La Paz

Jardines de San Martin

Jardines del Nilo

Jardines del Órgano

Jardines del Tapatío

Juan de La Barrera

La Arena

La Asunción

La Capacha

La Cofradía

La Coyotera

La Duraznera

La Duraznera 3a. Sección

La Floresta

La Floresta II

La Guadalupana

La Guadalupana 1a. Sección

La Guadalupana 2da. Sección

La Huerta

La Llave

La Mezquitera

La Micaelita

La Nueva Santa María 2da. Sección

La Piedrera

La Pilita

La Soledad

La Soledad 2da. Sección

Ladrillera

L a Rinconada

Las Huertas

Las Juntas

Las Juntitas

Las Flores

Las Liebres

Las Lomas

Las Lomas Residencial

Las Terrazas

Las Vegas

Lázaro Cárdenas

Lindavista

Lindavista Country

Lomas del Cuatro

Lomas de la Victoria

Lomas de San Miguel

Lomas de Santa María

Lomas de Tlaquepaque

Lomas del Álamo

Lomas de Tlaquepaque Segunda Sección

Lomas del Nilo

Lomas del Tapatío

Lomas del Tepeyac

Lomas del Zalate

López Cotilla

López Mateos

Los Altos

Los Amiales

Los Cántaros

Los Meseros

Los Portales

Los Puestos

Los Puestos de Abajo

Los Santibáñez

Manantial

Meridiano (Hogares del Álamo)

Miravalle

Miravalle Fovissste

Misión Magnolia

Nueva Central Camionera

Nueva Lázaro Cárdenas

Nueva Santa María

Nuevo Amanecer

Paisajes del Tapatío

Paisajes del Tesoro

Parque San Pedro

Parques de La Victoria

Parques de Santa Cruz del Valle

Parques de Tlaquepaque

Parques del Nilo III

Parques del Palmar

Parques del Palmar II

Parques Tlaquepaque

Pedregal del Bosque

Plan de Las Flores

Plan de Oriente

Plan del Río

Portales Tlaquepaque

Portillo López (Salvador Portillo López)

Potrero del Gato

Potrero del Zalate

Prado de La Luna

Prados de San Martín

Prados Tlaquepaque

Puerta del Prado

Quintas Tlaquepaque

Quintero

Rancho Blanco

Rancho Los Portales

Real de Tateposco

Real Patria

Residencial Alberos

Residencial Camichines

Residencial El Tapatío

Residencial Plaza Camichines

Residencial Revolución

Revolución

Revolución Jardín

Rincón de La Cofradía

Rinconada San Martín

Rinconada de los Encinos

Romita

San José del Valle

San Francisco

San Jorge Habitacional

San Juan

San Martín de Las Flores de Abajo

San Martín de Las Flores de Arriba

San Pedrito

Santa Cruz del Valle

Santa María

Santibáñez

Senderos de Tlaquepaque

Sentimientos de la Nación

Súper Manzana el Álamo

Solidaridad

Tateposco

Tempisque

Terralta

Tepeyac

Tesoros del Nilo

Tinajitas

Tlaquepaque Centro

Tlaquepaque Pueblito

Toluquilla

Unidad Habitacional Revolución

Valle Balcones Santa María

Valle de La Misericordia

Valle de San Sebastianito

Valle del Paraíso

Verde Valle

Villa del Prado

Villa Fontana

Villas de La Loma

Villas de Loma Grande

Villas de San Miguel

Villas del Tapatío

Villas Los Cántaros

Villas San Miguel

Vista Hermosa

Vistas del Cuatro

Tonalá:

20 de noviembre

Agua Blanca

Agua Escondida

Alameda

Alamedas de Zalatitán

Alfarera

Alta Loma

Altamira

Altamira Zalatitán

Altos Tonalá

Arboledas de San Gaspar

Arboledas de Tonalá

Arcos de Zalatitán

Arcos de Zalatitán II

Arroyo de Enmedio

Arroyo Seco

Balcones de Santa Cruz

Balcones del Rosarito

Balcones del Sol

Barrio Nuevo

Barrio Nuevo Santa Cruz

Barrios Unidos

Basilio Vadillo

Bellavista

Bosques de Tonalá

Bosques del Sol

Buena Mirada

Buenos Aires

Bugambilias

Camichines

Camichines II

Camichines III

Camichines Tonalá

Camino Real

Cañada Real

Cañadas del Sol

Casteabenita

Centro Tonalá

Cerrito II

Cihualpilli

Ciudad Aztlán

Colinas de Altamira

Colinas de La Cruz

Colinas de San Carlos

Colinas de Santa Cruz

Colinas de Tonalá

Colorines

Comalea

Conchitas

Conjunto Habitacional Lomas Sur

Constancio Hernández Alvirde

Coto Las Palmas

Coto Tonalá

Coyula

Cruz de La Loma

De La Presa

De Las Azaleas

Del Huerto

Del Mezquite

Del Sol

Del Sur

Demetrio Vallejo

Despertares

Dioses del Nilo

Educadores Jalisciences

El Aguatán

El Amial

El Arenal

El Caracol

El Carril Tapatío

El Cerrito de La Reina

El Cerrito II

El Doradito

El Duque

El Edén

El Jazmín

El Limón

El Mirador

El Molino

El Moral

El Moral II

El Ocotillo

El Pachanguillo

El Panorámico II

El Pardo

El Pedregal

El Pedregal de Santa Martha

El Plan

El Recodo

El Remolino

El Rosario

El Sánchez

El Sinaí

El Vado

El Zapote

Emiliano Zapata

Fidel Velázquez

Flores Magón

Fraccionamiento Paseos del Pedregal

Fraccionamiento Buenos Aires

Fraccionamiento Cañada Real

Fraccionamiento Comercial Central Camionera

Fraccionamiento del Valle

Fraccionamiento El Duque

Fraccionamiento El Panorámico I

Fraccionamiento El Vergel

Fraccionamiento Guadalupe

Fraccionamiento Jardines Elizabeth

Fraccionamiento La Castellana

Fraccionamiento La Cruz

Fraccionamiento El Roble

Fraccionamiento La Providencia

Fraccionamiento Las Águilas

Fraccionamiento Las Palmas

Fraccionamiento Los Prados

Fraccionamiento Modena

Fraccionamiento Montebello

Fraccionamiento Panorámico I

Fraccionamiento Residencial Coyula

Fraccionamiento Rinconada de Coyula

Fraccionamiento Rinconada de Los Cerezos

Fraccionamiento Rinconada Paraíso

Fraccionamiento Terrasolare

Fraccionamiento Valle Verde

Fraccionamiento Jardines de La Cruz Oriente

Fraccionamiento Jardines del Rosario

Fraccionamiento Panorámico II

Fraccionamiento San Miguel La Punta

Fraccionamiento Los Sabinos

Francisco Villa

Frente Popular Tonaltecas

Fuentes del Nilo

Hacienda Real

Hacienda San Francisco

Haciendas de La Reina

Haciendas de La Reina II

Hernández Loza

Hidalgo

Hipódromo

Hornos

Huertas de San Gaspar

Huertas del Valle

Infonavit La Soledad

Infonavit Río Nilo

Infonavit Tonalá (Río Nilo)

Jardines de Elizabeth

Jardines de La Cruz Oriente

Jardines de La Reina

Jardines de San Rafael

Jardines de Tonalá

Jardines del Prado

Jardines del Rosario

Jauja

Jazmín

Jericó

Jesús Nazaret

José Vasconcelos

La Alberca

La Alfarera

La Artesana

La Calma

La Castellana

La Cofradía

La Comalea

La Concha

La Cuchara

La Esperanza

La Forja

La Gigantera

La Guadalupana

La Hortaliza

La Huerta

La Isla

La Ladrillera

La Loma

La Loma Infonavit

La Loma Residencial

La Mesa

La Mojonera

La Noria

La Perseverancia

La Pila

La Plancha

La Providencia

La Puerta

La Punta

La Quinta Catalina

La Severiana

La Sillita

Ladrillera La Curva

Larguero

Las Águilas

Las Conchitas

Las Gabrielas

Las Huertas

Las Lomas

Las Lomas Residencial

Las Palomas

Las Puertas

Las Torres

Laureles de Tonalá

Lázaro Cárdenas (Barranquitas)

Lázaro Cárdenas del Río

Leyes de Reforma

Llano Verde

Loma Bonita

Loma de Los Pájaros

Loma del Zárate (Ahuatán)

Loma Dorada

Loma Extendida

Lomas de Aztlán

Lomas de La Soledad

Lomas de Los Pájaros

Lomas de San Miguel III

Lomas de Tonalá

Lomas del Camichines

Lomas del Laurel

Lomas del Laurel I

Lomas del Laurel II

Lomas del Manantial

Lomas del Nilo

Los Álvarez

Los Amiales

Los Camichines

Los Camichines I

Los Cerezos

Los Chirimoyos

Los Cipreses

Los Conejos

Los Geranios

Los Girasoles

Los Limones

Los Manguitos

Los Naranjos

Los Pajaritos

Los Pinos

Los Pocitos

Los Puestos

Los Tulipanes

Luis Alonso González

Luis Donaldo Colosio

Mirador de La Reina

Mirador del Rey

Mirador del Sol

Mirador del Sur

Mirador del Sur Fraccionamiento

Mirador Los Conejos

Mirador Oriente

Misión Acueducto

Misión de La Cantera

Misión de Los Viñedos

Misión de Los Viñedos II

Misión de Los Viñedos III

Misión de Los Viñedos IV

Misión de Los Viñedos V

Misión El Campanario

Misión La Valenciana

Misión San Francisco II

Misión San Francisco III

Nueva Aurora Residencial

Nueva Lázaro Cárdenas

Nuevo Israel

Osorio Comunal

Pachanguillo

Paraíso

Paseo Coto Tonalá

Paseo de La Cañada

Paseo Puente Viejo

Paseos de Santiago

Paseos de Tonalá

Paseos del Pedregal

Paseos del Valle

Pedregal Tonalá

Pinar de Las Palomas

Pinar de Las Palomas I

Pinar de Las Palomas II

Plan del Rosario

Plaza Camichines

Poder Popular

Potrero de San Francisco

Potrero de San José

Praderas de Oriente (El Mirador)

Praderas del Sol

Praderas Tonallan

Prado Arboledas

Prado de La Higuera

Prados Coyula

Prados de La Cruz

Prados de La Cruz II

Prados de La Higuera

Prados del Maguey

Privadas de La Reina

Pueblito del Sol

Puerta del Rosario

Puerta del Sol

Puerta Vieja

Puesta del Sol

Quinta Catalina

Quintas de Tateposco

Quintas El Paraíso

Rancho de La Cruz

Real Tonalá

Residencial Plaza Camichines

Residencias del Prado

Rey Xólotl

Reina Alta

Rincón del Paraíso

Rinconada de Coyula

Rinconada de La Presa

Rinconada de Las Azaleas

Rinconada de San Lorenzo

Rinconada del Mezquite

Rinconada del Parque

Rinconada del Rosario

Rinconada del Sol

Rinconada La Providencia

Rinconada La Providencia II Sección

Rinconada La Providencia III Sección

Rinconada San Francisco

Rubén Jaramillo

Salvador López Portillo

San Elías

San Francisco de la Soledad

San Gaspar

San Gaspar de las Flores

San José

San José de Coyula

San Martín de Las Flores

San Mateo

San Miguel La Punta

San Ramón Gutiérrez

Santa Anita

Santa Cruz

Santa Cruz de Las Huertas

Santa Isabel

Santa Isabel II

Santa Paula

Santa Paula Tapatío

Santa Rosa

Tateposco

Senderos de Santiago

Tenamaxtli

Tinajitas

Tonalá Centro

Tonaltecas

Tonaltecas I

Tonantzin

Unidad Habitacional Revolución

Unidad Habitacional Loma Sur

Valentín Campa

Valle de La Reina

Valle de Los Leones

Valle del Sol

Valle Verde

Veinte de Noviembre

Verona

Vía Nova

Villas de Altamira

Villas de La Cruz (El Roble)

Villas de Santiago

Villas de Zalatitán

Villas del Bosque

Villas del Cortijo

Villas del Oriente

Villas del Oriente II

Vista del Rey

Vistas de Tonalá

Vistas del Pedregal

Vistas del Pedregal II

Vistas del Pedregal III

Vistas del Rey

Vistas del Tonallan

Vistas del Valle

Xicoxóchil

Zalatitán

Las labores se llevarán a cabo en las plantas potabilizadoras Miravalle y Las Huertas, así como en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, lo que obligará a detener de manera temporal el suministro de agua.

¿Cuándo restablecerán el servicio de agua?

De acuerdo con autoridades del SIAPA, el restablecimiento del servicio será gradual y podría tardar hasta el miércoles 7 de enero. Durante el periodo de suspensión, se contará con pipas gratuitas para las zonas con mayor afectación, las cuales podrán solicitarse al número 073 o a través de las redes sociales del organismo.

Para consultar la lista oficial puedes visitar https://siapa.gob.mx

