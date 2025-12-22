Megacorte de Agua en el AMG: Lista de 892 Colonias que Suspenderán Servicio y Fecha de Corte
El próximo sábado 3 de enero se suspenderá el suministro de agua en casi 900 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara debido a trabajos de mantenimiento programados por el SIAPA
Atención si vives en el Área Metropolitana de Guadalajara, ya que el sábado 3 de enero se suspenderá el suministro de agua potable en casi 900 colonias debido a trabajos de mantenimiento del SIAPA.
¿Cuándo va a ocurrir el corte de agua?
El corte está programado a partir de la una de la madrugada y tendrá una duración aproximada de 13 horas. La suspensión y baja presión afectará a 892 colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, además de presentar variaciones en el servicio en Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán.
Lista de colonias donde habrá cortes de agua
Guadalajara:
- 1 de mayo
- 18 de Marzo
- 5 de mayo
- Agustín Yáñez
- 8 de Julio
- Abastos
- Álamo Industrial
- Alcalde Barranquitas
- Aldama Tetlán
- Aarón Joaquín
- Americana
- Analco
- Arandas
- Arcos
- Arcos Vallarta
- Artesanos (Sagrada Familia y/o Jesús)
- Atlas
- Balcones de La Joya
- Balcones de Oblatos
- Barragán Hernández
- Beatriz Hernández
- Belisario Domínguez
- Benito Juárez
- Blanco y Cuellar
- Bosques de la Victoria
- Brisas del Nilo
- Bosques del Boulevard
- Cantarranas
- Centro Barranquitas
- Centro Guadalajara
- Circunvalación Belisario
- Circunvalación Oblatos
- Colinas de Huentitán
- Colón
- Colón Industrial
- Comercial Abastos
- Correccional
- Cuauhtémoc
- Cumbres del Nilo
- Del Barro
- Del Bosque
- Del Fresno
- Del Sur
- Del Periodista
- Dr. Atl
- Dr. Valentín Gómez Farías
- Echeverría
- El Álamo
- El Bethel
- El Dean
- El Manantial
- El Rastro
- El Retiro
- El Rocío
- El Rosario
- El Verde (Planetario)
- El Zalate
- Electricistas
- Federalismo
- Ferrocarril
- Flamingo
- Fraccionamiento Bosques de La Victoria
- Fraccionamiento Jardines del Sauz
- Francisco Villa
- Guadalajara Oriente
- Heliodoro Hernández Loza
- Hermosa Provincia
- Hernández Romo
- Higuerillas
- Hormiguero
- Huentitán El Alto
- Huentitán El Bajo
- Huerta Baeza
- Independencia
- Independencia Oriente
- Insurgentes
- Jardines de Guadalupe
- Jardines de La Barranca
- Jardines de La Cruz
- Jardines de La Paz
- Jardines de La Victoria Sur
- Jardines de Los Historiadores
- Jardines de Los Poetas
- Jardines de San Francisco
- Jardines de Santa Isabel
- Jardines del Bosque
- Jardines del Rosario
- Jardines Plaza del Sol
- Joyas del Nilo
- Juan Diego
- La Aurora
- La Campesina
- La Esperanza (La Federacha)
- La Guadalupana
- La Joya
- La Joyita
- La Longaniza
- La Nogalera
- La Normal
- La Paz
- La Penal
- La Perla
- Lagos de Oriente
- Lagos del Country
- Las Conchas
- Las Huertas
- Las Juntas
- Las Torres
- Lázaro Cárdenas
- Libertad
- Lindavista
- Lomas de Oblatos
- Lomas de Polanco
- Lomas de Río Verde
- Lomas de San Eugenio
- Lomas de San Pedro
- Lomas del Gallo
- Lomas del Paradero
- Lomas Independencia
- López de Legazpi
- López Portillo
- Los Arrayanes
- Magaña
- Margarita Maza de Juárez
- Medrano
- Mercado de Abastos
- Mexicaltzingo
- Mezquitán
- Mezquitán Country
- Miguel Hidalgo
- Mirador
- Mirador Álamo Industrial
- Miravalle
- Miravalle Sección 2
- Miravalle Sección Nueve
- Modelo
- Moderna
- Monumental
- Morelos
- Oblatos
- Oblatos Poniente
- Obrera
- Observatorio
- Olímpica
- Parque Industrial El Álamo
- Parques de San Pedro
- Parques del Nilo I
- Plutarco Elías Calles
- Polanco
- Polanquito
- Popular
- Popular Hornos
- Postes Cuates
- Prados del Nilo
- Progreso
- Quinta Velarde
- Rancho Blanco
- Real
- Reforma
- Residencial de la Cruz
- Residencial de la Barranca
- Revolución
- Rincón de Agua Azul
- Rinconada de la Arboleda
- Río Verde
- San Andrés
- San Antonio
- San Carlos
- San Eugenio
- San Isidro
- San Isidro Oblatos
- San Joaquín
- San José del Sauz
- San José Río Verde
- San Juan Bosco
- San Juan de Dios
- San Juan de Dios II
- San Marcos
- San Martín
- San Miguel de Huentitán
- San Miguel de Mezquitán
- San Rafael
- San Rafael Residencial
- San Vicente
- Santa Cecilia
- Santa Eduwiges
- Santa María de Silo
- Santa María
- Santa Rosa
- SUTAJ
- Talpita
- Tetlán
- Tetlán Río Verde
- Universitaria
- Vallarta
- Valle del Álamo
- Verde Valle
- Vicente Guerrero
- Victoria
- Villa Guerrero
- Villa Hermosa
- Villa Vicente Guerrero
- Villas de Guadalupe
- Vistas del Nilo
- Zona Industrial
Zapopan:
- Alcázar Oriente
- Alcázar Poniente
- Atemajac del Valle
- Bosque de Los Lagos
- Chapalita Inn
- Ciudad Granja
- Colinas de Atemajac
- Colinas de Las Águilas
- Collí Ejidal
- Collí Sitio
- Collí Urbano
- Condominio La Ceiba
- Condominio Plaza Guadalupe
- Coto Lugano
- Del Pinar
- Del Sol
- El Coto
- Eucalipto Vallarta
- Fraccionamiento Coto del Rey
- Guadalupe Sur
- Gustavo Díaz Ordaz
- Haciendas Tepeyac
- Jardines Chapalita
- Jocotán
- La Castilla
- La Estancia
- La Florida
- La Giralda
- La Primavera
- Las Águilas
- Las Arboledas
- Las Cumbres
- Loma Bonita
- Loma Bonita Sur
- Lomas de Atemajac
- Lomas de Guadalupe
- Lomas de La Victoria
- Lomas del Collí
- Lomas del Seminario
- Los Castaños
- Nueva Galicia
- Oracle
- Parque Metropolitano
- Pinar de La Calma
- Plaza Guadalupe
- Prados Vallarta
- Puerta Aqua
- Puerta del Bosque
- Puerta del Roble
- Puerta Plata
- Puerta Real
- Reserva Real
- Residencial Cordilleras
- Residencial Poniente
- Rinconadas de Guadalupe
- Royal Country
- Santa María del Pueblito
- Unidad Cadete Francisco Márquez
- Vallarta Plata
- Vallarta Real
- Victoria
- Villa La Cima
- Villa Verona
- Vistas del Tule
- Zentral Residencial
Tlaquepaque:
- Abadía San Martín
- Álamo Habitacional
- Álamo Industrial
- Álamo Lomas
- Álamo Oriente
- Alborada
- Alfareros
- Alfredo Barba
- Altos Norte
- Altos Oriente
- Altosur
- Álvaro Obregón
- Arboledas de San Martin
- Arrayanes
- Artesanos
- Barrio de San Juan
- Barrio de Santa María
- Barrios Unidos
- Bosques de San Martín
- Brisas de Chapala
- Buenos Aires
- Camichines
- Camichines III (Alborada)
- Camichines Tonalá
- Camichines Uno
- Canal 58
- Cantera Colorada
- Centro Comercial Camichines
- Centro Comercial Las Fuentes
- Centro Tlaquepaque
- Cerro del Cuatro
- Cerro del Cuatro 2a. Sección
- Cerro del Jagüey
- Colonial Tlaquepaque
- Condominio Las Palomas
- Conjunto Revolución
- Coto El Carmen
- Coto Los Almendros
- Crucero Central
- De San Martín
- De Santiago
- El Álamo
- Desarrollo Habitacional Vista Hermosa
- El Barro
- El Camino
- El Campesino
- El Canelo
- El Cerrito
- El Mante
- El Mirador
- El Morito
- El Órgano
- El Porvenir
- El Puente
- El Refugio
- El Sauz
- El Tapatío
- El Tapatío Segunda Sección
- El Trigo
- El Vergel
- El Vergelito
- El Zalate
- Emiliano Zapata
- Felipe Ángeles
- Fovissste Miravalle
- Fraccionamiento Los Altos
- Fraccionamiento Meridiano
- Fraccionamiento Real Patria
- Fraccionamiento Revolución
- Fraccionamiento Revolución Jardín
- Fraccionamiento Residencial Arrayanes
- Fraccionamiento Residencial Camichines
- Fraccionamiento Los Portales
- Francisco I. Madero
- Francisco I. Madero 1a. Sección
- Francisco I. Madero 2a. Sección
- Francisco Silva Romero
- Guadalupe Ejidal
- Guayabitos
- Hacienda de Tlaquepaque
- Hacienda de Vidrio
- Hacienda Los Portales
- Hacienda San Pedro
- Hacienda Vista Hermosa
- Haciendas de San Martín
- Haciendas Los Portales
- Haciendas San Pedro
- Hogares del Álamo
- Horizontes de Tlaquepaque
- Horizontes el Tapatío
- Horizontes
- Huerta de Peña
- Indígena
- Industrial
- Industrial El Bosque II
- Infonavit Miravalle
- Jardín Central
- Jardín Central II
- Jardines de La Paz
- Jardines de San Martin
- Jardines del Nilo
- Jardines del Órgano
- Jardines del Tapatío
- Juan de La Barrera
- La Arena
- La Asunción
- La Capacha
- La Cofradía
- La Coyotera
- La Duraznera
- La Duraznera 3a. Sección
- La Floresta
- La Floresta II
- La Guadalupana
- La Guadalupana 1a. Sección
- La Guadalupana 2da. Sección
- La Huerta
- La Llave
- La Mezquitera
- La Micaelita
- La Nueva Santa María 2da. Sección
- La Piedrera
- La Pilita
- La Soledad
- La Soledad 2da. Sección
- Ladrillera
- L a Rinconada
- Las Huertas
- Las Juntas
- Las Juntitas
- Las Flores
- Las Liebres
- Las Lomas
- Las Lomas Residencial
- Las Terrazas
- Las Vegas
- Lázaro Cárdenas
- Lindavista
- Lindavista Country
- Lomas del Cuatro
- Lomas de la Victoria
- Lomas de San Miguel
- Lomas de Santa María
- Lomas de Tlaquepaque
- Lomas del Álamo
- Lomas de Tlaquepaque Segunda Sección
- Lomas del Nilo
- Lomas del Tapatío
- Lomas del Tepeyac
- Lomas del Zalate
- López Cotilla
- López Mateos
- Los Altos
- Los Amiales
- Los Cántaros
- Los Meseros
- Los Portales
- Los Puestos
- Los Puestos de Abajo
- Los Santibáñez
- Manantial
- Meridiano (Hogares del Álamo)
- Miravalle
- Miravalle Fovissste
- Misión Magnolia
- Nueva Central Camionera
- Nueva Lázaro Cárdenas
- Nueva Santa María
- Nuevo Amanecer
- Paisajes del Tapatío
- Paisajes del Tesoro
- Parque San Pedro
- Parques de La Victoria
- Parques de Santa Cruz del Valle
- Parques de Tlaquepaque
- Parques del Nilo III
- Parques del Palmar
- Parques del Palmar II
- Parques Tlaquepaque
- Pedregal del Bosque
- Plan de Las Flores
- Plan de Oriente
- Plan del Río
- Portales Tlaquepaque
- Portillo López (Salvador Portillo López)
- Potrero del Gato
- Potrero del Zalate
- Prado de La Luna
- Prados de San Martín
- Prados Tlaquepaque
- Puerta del Prado
- Quintas Tlaquepaque
- Quintero
- Rancho Blanco
- Rancho Los Portales
- Real de Tateposco
- Real Patria
- Residencial Alberos
- Residencial Camichines
- Residencial El Tapatío
- Residencial Plaza Camichines
- Residencial Revolución
- Revolución
- Revolución Jardín
- Rincón de La Cofradía
- Rinconada San Martín
- Rinconada de los Encinos
- Romita
- San José del Valle
- San Francisco
- San Jorge Habitacional
- San Juan
- San Martín de Las Flores de Abajo
- San Martín de Las Flores de Arriba
- San Pedrito
- Santa Cruz del Valle
- Santa María
- Santibáñez
- Senderos de Tlaquepaque
- Sentimientos de la Nación
- Súper Manzana el Álamo
- Solidaridad
- Tateposco
- Tempisque
- Terralta
- Tepeyac
- Tesoros del Nilo
- Tinajitas
- Tlaquepaque Centro
- Tlaquepaque Pueblito
- Toluquilla
- Unidad Habitacional Revolución
- Valle Balcones Santa María
- Valle de La Misericordia
- Valle de San Sebastianito
- Valle del Paraíso
- Verde Valle
- Villa del Prado
- Villa Fontana
- Villas de La Loma
- Villas de Loma Grande
- Villas de San Miguel
- Villas del Tapatío
- Villas Los Cántaros
- Villas San Miguel
- Vista Hermosa
- Vistas del Cuatro
Tonalá:
- 20 de noviembre
- Agua Blanca
- Agua Escondida
- Alameda
- Alamedas de Zalatitán
- Alfarera
- Alta Loma
- Altamira
- Altamira Zalatitán
- Altos Tonalá
- Arboledas de San Gaspar
- Arboledas de Tonalá
- Arcos de Zalatitán
- Arcos de Zalatitán II
- Arroyo de Enmedio
- Arroyo Seco
- Balcones de Santa Cruz
- Balcones del Rosarito
- Balcones del Sol
- Barrio Nuevo
- Barrio Nuevo Santa Cruz
- Barrios Unidos
- Basilio Vadillo
- Bellavista
- Bosques de Tonalá
- Bosques del Sol
- Buena Mirada
- Buenos Aires
- Bugambilias
- Camichines
- Camichines II
- Camichines III
- Camichines Tonalá
- Camino Real
- Cañada Real
- Cañadas del Sol
- Casteabenita
- Centro Tonalá
- Cerrito II
- Cihualpilli
- Ciudad Aztlán
- Colinas de Altamira
- Colinas de La Cruz
- Colinas de San Carlos
- Colinas de Santa Cruz
- Colinas de Tonalá
- Colorines
- Comalea
- Conchitas
- Conjunto Habitacional Lomas Sur
- Constancio Hernández Alvirde
- Coto Las Palmas
- Coto Tonalá
- Coyula
- Cruz de La Loma
- De La Presa
- De Las Azaleas
- Del Huerto
- Del Mezquite
- Del Sol
- Del Sur
- Demetrio Vallejo
- Despertares
- Dioses del Nilo
- Educadores Jalisciences
- El Aguatán
- El Amial
- El Arenal
- El Caracol
- El Carril Tapatío
- El Cerrito de La Reina
- El Cerrito II
- El Doradito
- El Duque
- El Edén
- El Jazmín
- El Limón
- El Mirador
- El Molino
- El Moral
- El Moral II
- El Ocotillo
- El Pachanguillo
- El Panorámico II
- El Pardo
- El Pedregal
- El Pedregal de Santa Martha
- El Plan
- El Recodo
- El Remolino
- El Rosario
- El Sánchez
- El Sinaí
- El Vado
- El Zapote
- Emiliano Zapata
- Fidel Velázquez
- Flores Magón
- Fraccionamiento Paseos del Pedregal
- Fraccionamiento Buenos Aires
- Fraccionamiento Cañada Real
- Fraccionamiento Comercial Central Camionera
- Fraccionamiento del Valle
- Fraccionamiento El Duque
- Fraccionamiento El Panorámico I
- Fraccionamiento El Vergel
- Fraccionamiento Guadalupe
- Fraccionamiento Jardines Elizabeth
- Fraccionamiento La Castellana
- Fraccionamiento La Cruz
- Fraccionamiento El Roble
- Fraccionamiento La Providencia
- Fraccionamiento Las Águilas
- Fraccionamiento Las Palmas
- Fraccionamiento Los Prados
- Fraccionamiento Modena
- Fraccionamiento Montebello
- Fraccionamiento Panorámico I
- Fraccionamiento Residencial Coyula
- Fraccionamiento Rinconada de Coyula
- Fraccionamiento Rinconada de Los Cerezos
- Fraccionamiento Rinconada Paraíso
- Fraccionamiento Terrasolare
- Fraccionamiento Valle Verde
- Fraccionamiento Jardines de La Cruz Oriente
- Fraccionamiento Jardines del Rosario
- Fraccionamiento Panorámico II
- Fraccionamiento San Miguel La Punta
- Fraccionamiento Los Sabinos
- Francisco Villa
- Frente Popular Tonaltecas
- Fuentes del Nilo
- Hacienda Real
- Hacienda San Francisco
- Haciendas de La Reina
- Haciendas de La Reina II
- Hernández Loza
- Hidalgo
- Hipódromo
- Hornos
- Huertas de San Gaspar
- Huertas del Valle
- Infonavit La Soledad
- Infonavit Río Nilo
- Infonavit Tonalá (Río Nilo)
- Jardines de Elizabeth
- Jardines de La Cruz Oriente
- Jardines de La Reina
- Jardines de San Rafael
- Jardines de Tonalá
- Jardines del Prado
- Jardines del Rosario
- Jauja
- Jazmín
- Jericó
- Jesús Nazaret
- José Vasconcelos
- La Alberca
- La Alfarera
- La Artesana
- La Calma
- La Castellana
- La Cofradía
- La Comalea
- La Concha
- La Cuchara
- La Esperanza
- La Forja
- La Gigantera
- La Guadalupana
- La Hortaliza
- La Huerta
- La Isla
- La Ladrillera
- La Loma
- La Loma Infonavit
- La Loma Residencial
- La Mesa
- La Mojonera
- La Noria
- La Perseverancia
- La Pila
- La Plancha
- La Providencia
- La Puerta
- La Punta
- La Quinta Catalina
- La Severiana
- La Sillita
- Ladrillera La Curva
- Larguero
- Las Águilas
- Las Conchitas
- Las Gabrielas
- Las Huertas
- Las Lomas
- Las Lomas Residencial
- Las Palomas
- Las Puertas
- Las Torres
- Laureles de Tonalá
- Lázaro Cárdenas (Barranquitas)
- Lázaro Cárdenas del Río
- Leyes de Reforma
- Llano Verde
- Loma Bonita
- Loma de Los Pájaros
- Loma del Zárate (Ahuatán)
- Loma Dorada
- Loma Extendida
- Lomas de Aztlán
- Lomas de La Soledad
- Lomas de Los Pájaros
- Lomas de San Miguel III
- Lomas de Tonalá
- Lomas del Camichines
- Lomas del Laurel
- Lomas del Laurel I
- Lomas del Laurel II
- Lomas del Manantial
- Lomas del Nilo
- Los Álvarez
- Los Amiales
- Los Camichines
- Los Camichines I
- Los Cerezos
- Los Chirimoyos
- Los Cipreses
- Los Conejos
- Los Geranios
- Los Girasoles
- Los Limones
- Los Manguitos
- Los Naranjos
- Los Pajaritos
- Los Pinos
- Los Pocitos
- Los Puestos
- Los Tulipanes
- Luis Alonso González
- Luis Donaldo Colosio
- Mirador de La Reina
- Mirador del Rey
- Mirador del Sol
- Mirador del Sur
- Mirador del Sur Fraccionamiento
- Mirador Los Conejos
- Mirador Oriente
- Misión Acueducto
- Misión de La Cantera
- Misión de Los Viñedos
- Misión de Los Viñedos II
- Misión de Los Viñedos III
- Misión de Los Viñedos IV
- Misión de Los Viñedos V
- Misión El Campanario
- Misión La Valenciana
- Misión San Francisco II
- Misión San Francisco III
- Nueva Aurora Residencial
- Nueva Lázaro Cárdenas
- Nuevo Israel
- Osorio Comunal
- Pachanguillo
- Paraíso
- Paseo Coto Tonalá
- Paseo de La Cañada
- Paseo Puente Viejo
- Paseos de Santiago
- Paseos de Tonalá
- Paseos del Pedregal
- Paseos del Valle
- Pedregal Tonalá
- Pinar de Las Palomas
- Pinar de Las Palomas I
- Pinar de Las Palomas II
- Plan del Rosario
- Plaza Camichines
- Poder Popular
- Potrero de San Francisco
- Potrero de San José
- Praderas de Oriente (El Mirador)
- Praderas del Sol
- Praderas Tonallan
- Prado Arboledas
- Prado de La Higuera
- Prados Coyula
- Prados de La Cruz
- Prados de La Cruz II
- Prados de La Higuera
- Prados del Maguey
- Privadas de La Reina
- Pueblito del Sol
- Puerta del Rosario
- Puerta del Sol
- Puerta Vieja
- Puesta del Sol
- Quinta Catalina
- Quintas de Tateposco
- Quintas El Paraíso
- Rancho de La Cruz
- Real Tonalá
- Residencial Plaza Camichines
- Residencias del Prado
- Rey Xólotl
- Reina Alta
- Rincón del Paraíso
- Rinconada de Coyula
- Rinconada de La Presa
- Rinconada de Las Azaleas
- Rinconada de San Lorenzo
- Rinconada del Mezquite
- Rinconada del Parque
- Rinconada del Rosario
- Rinconada del Sol
- Rinconada La Providencia
- Rinconada La Providencia II Sección
- Rinconada La Providencia III Sección
- Rinconada San Francisco
- Rubén Jaramillo
- Salvador López Portillo
- San Elías
- San Francisco de la Soledad
- San Gaspar
- San Gaspar de las Flores
- San José
- San José de Coyula
- San Martín de Las Flores
- San Mateo
- San Miguel La Punta
- San Ramón Gutiérrez
- Santa Anita
- Santa Cruz
- Santa Cruz de Las Huertas
- Santa Isabel
- Santa Isabel II
- Santa Paula
- Santa Paula Tapatío
- Santa Rosa
- Tateposco
- Senderos de Santiago
- Tenamaxtli
- Tinajitas
- Tonalá Centro
- Tonaltecas
- Tonaltecas I
- Tonantzin
- Unidad Habitacional Revolución
- Unidad Habitacional Loma Sur
- Valentín Campa
- Valle de La Reina
- Valle de Los Leones
- Valle del Sol
- Valle Verde
- Veinte de Noviembre
- Verona
- Vía Nova
- Villas de Altamira
- Villas de La Cruz (El Roble)
- Villas de Santiago
- Villas de Zalatitán
- Villas del Bosque
- Villas del Cortijo
- Villas del Oriente
- Villas del Oriente II
- Vista del Rey
- Vistas de Tonalá
- Vistas del Pedregal
- Vistas del Pedregal II
- Vistas del Pedregal III
- Vistas del Rey
- Vistas del Tonallan
- Vistas del Valle
- Xicoxóchil
- Zalatitán
Las labores se llevarán a cabo en las plantas potabilizadoras Miravalle y Las Huertas, así como en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, lo que obligará a detener de manera temporal el suministro de agua.
¿Cuándo restablecerán el servicio de agua?
De acuerdo con autoridades del SIAPA, el restablecimiento del servicio será gradual y podría tardar hasta el miércoles 7 de enero. Durante el periodo de suspensión, se contará con pipas gratuitas para las zonas con mayor afectación, las cuales podrán solicitarse al número 073 o a través de las redes sociales del organismo.
Para consultar la lista oficial puedes visitar https://siapa.gob.mx
Las Noticias N+
