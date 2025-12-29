Así fue la Balacera Donde Falleció un Empresario, su Hija y Escolta en Guadalajara

Un fuerte enfrentamiento entre civiles armados se registró en el cruce de las avenidas Lapislázuli y Bahía, en la colonia Santa Eduwiges, en el municipio de Guadalajara, dejando un saldo de tres personas fallecidas y cuatro más lesionadas.

Noticia relacionada: Fuerte Balacera en Santa Eduwiges Deja Dos Muertos y Cinco Heridos en Guadalajara; Esto se Sabe

En el sitio quedaron tres vehículos con impactos de bala prácticamente en toda la carrocería, además de más de 200 casquillos percutidos de armas largas, cargadores y radios de intercomunicación esparcidos sobre la vía pública.

¿Qué se sabe hasta el momento de la balacera en Guadalajara?

Sobre los hechos, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra un escolta y un hombre identificado como Alberto, alias “El Prieto”, señalado como bodeguero del Mercado de Abastos. Asimismo su hija, una menor de 15 años, perdió la vida tras ser trasladada de urgencia para recibir atención médica.

Hasta el momento, autoridades aseguraron dos vehículos presuntamente relacionados con la agresión. El funcionario adelantó que dentro de las investigaciones se tomará en cuenta información previamente publicada que vincula a “El Prieto” con presuntas rifas ilegales de origen colombiano en el Mercado de Abastos.

No se reportaron daños colaterales adicionales ni afectaciones a inmuebles o vehículos distintos a los directamente involucrados en el enfrentamiento. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades correspondientes.

Las Noticas N+

Historias recomendadas: