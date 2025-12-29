Fuerte Balacera en Santa Eduwiges Deja Dos Muertos y Cinco Heridos en Guadalajara; Esto se Sabe
Una balacera entre civiles armados dejó como saldo dos hombres muertos, una mujer lesionada y cuatro hombres heridos en la colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara
Una intensa balacera entre civiles armados se registró en la colonia Santa Eduwiges, en el municipio de Guadalajara, dejando un saldo de dos hombres fallecidos, una mujer lesionada y cuatro hombres más heridos.
¿Dónde ocurrió la balacera?
Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Lapislázuli y la calle Bahía, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.
Localizan vehículo de alta gama con cientos de impactos de bala
En el lugar fueron localizados al menos tres vehículos con cientos de impactos de bala, uno de ellos de alta gama, lo que da cuenta de la intensidad del ataque armado.
Paramédicos brindaron atención a los lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales para su valoración médica, mientras que autoridades confirmaron el fallecimiento de dos hombres en el sitio.
La zona fue acordonada por elementos policiacos en espera de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y el procesamiento de la escena. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
