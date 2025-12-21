Ataque Armado en Bar de Tonalá Deja Al Menos Tres Muertos: Esto se Sabe

Un ataque armado en un bar de Tonalá, dejó el saldo de tres personas fallecidas. El hecho ocurrió sobre División del Norte y Loma Dorada, en la colonia Francisco Villa.

Al momento, se sabe que las víctimas mortales se trata de dos hombres y una mujer. Además, autoridades hacen referencia de otro masculino lesionado, el cual fue trasladado al Hospital Centro de Tonalá.

¿Qué se sabe del ataque armado en el bar?

Según testigos, el hecho ocurrió al exterior del bar, cuando personas encapuchadas arribaron al punto y agredieron de forma directa a las víctimas. Cabe mencionar que uno de los fallecidos fue localizado afuera del establecimiento.

Información en proceso…

