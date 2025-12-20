Buscan a Rosa Berenice y José Guillermo, Abogados Privados de la Libertad en Jalisco

En Jalisco, investigan la desaparición de dos abogados. Se trata de Rosa Berenice Alexander Domínguez de 37 años, y José Guillermo Campos Vázquez, de 40. Ambos habrían sido sustraídos a la fuerza de sus casas en diferentes hechos.

Fue el 24 de noviembre cuando se registró la privación de la libertad de José Guillermo en la colonia Santa Elena Estadio, en Guadalajara. Al momento, se sabe que sujetos armados lo sacaron de su casa.

Posteriormente, el 26 de noviembre, sucedió el raptó de Rosa Berenice, esto en la colonia Rancho Nuevo. También en la Perla Tapatía y de manera similar a lo ocurrido con José Guillermo.

Indagan los casos bajo una misma carpeta de investigación

De acuerdo con autoridades, las indagatorias de ambos casos están integradas en una misma carpeta de investigación, ya que los abogados se conocen de años atrás.

Además, las investigaciones primarias han establecido que hay una filiación laboral y de amistad entre Rosa Berenice y José Guillermo.

Se está verificando a través de distintos actos de investigación la relación que puede haber entre los dos casos. Las víctimas sí se conocen, sí llegaron a tener relación de actividades en común, es una línea de investigación Blanca Trujillo, Vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas

¿Qué avances hay en la investigación?

Aun así; a casi un mes de la desaparición de ambos, no se sabe nada de su paradero. Asimismo, autoridades informaron que han tenido conocimiento de la desaparición de otro abogado cuya identidad no se ha dado a conocer. Sin embargo, este hecho se investiga a parte al no establecerse alguna relación con la privación de la libertad de Rosa Berenice y José Guillermo.

Moisés Hernández / N+

