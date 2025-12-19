Adoptan a 70 Perros: Más De 100 Aún Buscan un Hogar Tras su Abandono en un Albergue en Zapopan

Más de 100 perros aún buscan un hogar luego de que alrededor de 200 cachorros quedaran abandonados tras la muerte de Román, fundador y propietario de un albergue ubicado en el municipio de Zapopan.

Noticia relacionada: Más de 200 Perros Desamparados Tras Muerte de su Cuidador en Zapopan; Podrían Ser Sacrificarlos

¿Qué ha pasado con los perros desde la muerte de su dueño?

Desde entonces, Román Esquivel, integrante de la asociación Perrísimos GDL, asumió la responsabilidad de cuidar a los animales y gestionar su adopción. Hasta el momento, cerca de 70 perros han sido adoptados, principalmente aquellos de raza pequeña, mientras que los de talla grande continúan siendo la mayor problemática.

Sí es grande la ayuda, pero todavía siguen faltando muchos perros, sobre todo de talla grande. La primera problemática es sacar el mayor número de perros posibles, ahora la segunda problemática son los perros talla grande Román Esquivel, Asociación Perrísimos GDL

Autoridades no han brindado apoyo a los caninos

Román señaló que ninguna dependencia gubernamental se ha acercado para conocer el estado de los canes ni para brindar apoyo, por lo que la atención ha recaído únicamente en asociaciones civiles y ciudadanos solidarios.

Gracias al amor por los animales, personas altruistas y rescatistas han llevado medicamentos, brindado revisiones sanitarias y concretado adopciones para darles una nueva oportunidad de vida a los lomitos.

Muchos tenemos el amor hacia los animales, se me hace imposible que no podamos agarrar aunque sea uno, darle la oportunidad a uno solo Lucy Márquez, adoptó perros del albergue

¿Cómo ayudar a los perritos?

Si usted desea adoptar o apoyar esta causa, puede comunicarse directamente con el albergue o acudir a calle San Pedro y San Pablo número 655, en la colonia El Campanario, municipio de Zapopan.

Detienen a Dueño de Taller Mecánico de Guadalajara Donde Fue Asesinada una Familia Michoacana

A 3 Días de la Inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero, Detienen a Asaltante con Cuchillo

Estafan a Familia de Jalisco con Mil 500 Pesos; les Rentaban una Supuesta Casa en Chapala