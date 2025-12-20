Mujer es Atacada con Navaja Durante Posada de Trabajo; Sus Compañeros Estaban Presentes
N+
La víctima fue llevada a la Cruz Verde Marcos Montero, donde le localizaron una herida en el abdomen que la dejó en estado regular de salud
COMPARTE:
Una mujer, de 35 años, fue navajeada en una posada de trabajo frente a sus compañeros en la colonia Lomas del Tapatío, en Tlaquepaque.
Noticia relacionada: En Discusión, Hombre Asesina a Mujer en Taquería de Tlajomulco de Zúñiga
Al parecer, el responsable presuntamente atacó a la víctima porque no le gustó que estuviera en el convivio que se llevó a cabo en la calle Daniel, al cruce de Martín en la colonia antes mencionada. El hecho fue reportado a las autoridades.
¿Cómo se encuentra la mujer navajeada?
De acuerdo con paramédicos de la Cruz Verde, la mujer presentó una lesión en el abdomen con una longitud de aproximadamente cuatro centímetros, esto en el flanco izquierdo.
A la llegada, nosotros encontramos efectivamente una femenina de 35 años de edad con una herida en abdomen
Ernesto Preciado, Paramédico de la Cruz Verde
La mujer permaneció en la Cruz Verde Marcos Montero y su estado de salud es reportado como regular. Respecto al responsable, se sabe que huyó y no regresó a la posada.
Miguel Zaragoza García / N+
Historias recomendadas:
- N+ Guadalajara Recorre la Línea 4; Este es el Tiempo Desde Tlajomulco Centro a la Línea 1
- Adoptan a 70 Perros: Más De 100 Aún Buscan un Hogar Tras su Abandono en un Albergue en Zapopan
- ¿Qué se Sabe de la Detención del ‘Delta 1’ en Zapopan, Jalisco?