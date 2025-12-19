Fue detenido un líder del crimen organizado con presencia en el estado de Jalisco. El sujeto, conocido como ‘Delta 1’, fue capturado durante la mañana del 18 de diciembre en la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan.

Armando G, alías ‘Delta 1’, habría sido detenido por autoridades federales cuando circulaba a bordo de una camioneta de lujo en color azul; en el Registro Nacional de Detenciones se informó del hecho.

Según autoridades, Armando G es un hombre de un metro con 70 centímetros de altura, piel morena, barba y pelo corto. Al momento de su detención vestía tenis negros, pantalones cortos del mismo color, playera rosa y sudadera con vivos en naranja.

Detenciones de ‘Delta 1’ en Jalisco

El señalado, ya había sido capturado en otras dos ocasiones. Una de ellas ocurrió en junio de 2020, en calles de la colonia Jardines del Country, en el municipio de Guadalajara.

La otra detención se registró en octubre de 2024, sobre la avenida Patria, en la colonia Lagos del Country.

Miguel Zaragoza García / N+

