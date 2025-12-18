Capturan en Estados Unidos a Expolicía de Zapopan por Asesinato de Familia

Informan que fue capturado el responsable del asesinato de una familia en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco había solicitado la colaboración de autoridades del país vecino para la detención del exuniformado, quien está vinculado con la ejecución de cuatro personas: Felipe de Jesús, de 35 años; Andrea Saraí Ibarra Aguilar, de 34; Brythani Saraí, de 13; y Felipe de Jesús, de 2 años y 9 meses.

Sus cuerpos fueron encontrados el 9 de julio en la carretera Colotlán, en un predio del municipio de San Cristóbal de la Barranca.

Un menor sobrevivió y cinco personas han sido detenidas. Foto: N+

Afortunadamente ya fue detenida, en estos momentos se encuentra del lado de México, creo que por el lado de Coahuila si no mal recuerdo. Ya mandamos gente para traerlo precisamente aquí a Guadalajara. Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

¿Quién sobrevivió al multihomicidio de la familia en San Cristóbal de la Barranca?

De este multihomicidio solo un menor, de nombre Christopher, de 9 años, sobrevivió. Por los hechos, además del expolicía recién capturado, cuatro personas más enfrentan proceso legal: Mario Alberto “N”, José Ángel “N”, Christian Oswaldo “N” y Pablo “N”, también expolicía de Zapopan, vinculados por desaparición forzada de personas.

Vecinos de la colonia Colinas del Caracol señalaron que los habitantes de la vivienda tenían poco tiempo de haber llegado y casi no convivían con ellos. No obstante, aseguraron que días antes escucharon movimientos extraños dentro de la casa, además de detonaciones.

El inmueble se ubica en una zona en proceso de construcción y la casa había sido edificada recientemente

