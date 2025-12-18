Así Funcionará la Tarjeta ‘La Única’ en Jalisco: Pre-Registro y Dónde Podrás Utilizarla

En Jalisco, habrá una tarjeta de débito con la que cualquier jalisciense o beneficiario de programas sociales, transporte, del campo o de salud, podrá acceder a todos los servicios bajo un mismo esquema.

¿Cómo funcionará la tarjeta ‘La Única’?

La tarjeta, llamada ‘La Única’, será gratuita y con ella se podrán recibir apoyos, así como depósitos y retirar dinero, incluso recibir remesas; pagar servicios en línea y tener la posibilidad de acceder a créditos.

También se tendrá acceso al seguro médico de Jalisco, descuentos en multas y recargos. Asimos, podrán utilizarla para realizar compras en cualquier establecimiento. Incluyendo, el transporte público.

Esta tarjeta conforme el dinero que puedas tener ahí va a tener su rendimiento anual, es decir, las y los jaliscienses que no habían podido nunca recibir una tarjeta esto va a generar inclusión financiera también para beneficios personales y privados Alberto Esquer Gutiérrez , Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco

¿Dónde puedo registrarme para obtener en Jalisco la tarjeta ‘La Única?

La convocatoria para el pre-registro será en línea a través de la página tarjetaunica.jalisco.gob.mx, a partir del 12 de enero.

La primera etapa de entrega será el 19 de enero, en 11 módulos que se instalarán en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán.

¿Me puedo registrar si soy menor?

Los menores de edad también podrán tener la tarjeta siempre y cuando el trámite de la misma sea realizada por sus padres o tutores. ‘La Única’ podrá ser utilizada en cualquier cajero en los 125 municipios de Jalisco, así como en otros países del mundo.

Autoridades estatales recalcaron que con este modelo se eliminan los intermediarios entre la autoridad y la ciudadanía en la entrega de apoyos sociales. Será en los próximos días cuando se dé a conocer la sustitución de la tarjeta ‘La Única’ por la de Mi Transporte, misma que se planea realizar en el mes de marzo del próximo año.

