Imputan a Ángel Yael 'N', Presunto Homicida del Director del DIF de El Salto

Ángel Yael 'N', señalado como el presunto responsable del asesinato del Director del Sistema DIF de El Salto, Jalisco, Enrique Estrada, ya fue imputado por el delito de homicidio.

El detenido solicitó la ampliación del término, apegándose a las 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el 28 de diciembre.

Cabe mencionar que Ángel Yael 'N' fue detenido durante la madrugada del 24 de diciembre en Ciudad Guzmán, luego de investigaciones de inteligencia y de campo, por su presunta participación en el homicidio del funcionario.

Las cámaras de videovigilancia captaron a un sujeto saliendo del domicilio del director del DIF de El Salto, y las imágenes fueron fundamentales en las investigaciones.

¿Quién era Enrique Estrada?

También identificado como 'Kike' Estrada, el funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tenía 27 años. De acuerdo con información disponible en el portal del gobierno municipal, se encontraba cursando la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno.

Según registros públicos, Enrique Estrada se desempeñó como secretario privado del presidente municipal Ricardo Santillán. En su trayectoria profesional también se consigna que en 2016 colaboró con la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Además, incursionó en el ámbito empresarial, al contar con un negocio dedicado a la venta de bebidas y alimentos.

Estrada es recordado como una persona comprometida con su labor y cercana a la ciudadanía. Su última publicación en redes sociales, realizada el 10 de diciembre, dio cuenta de una donación de juguetes destinada a niñas y niños de la comunidad, con el objetivo de convertirlos en un “recuerdo inolvidable”.

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

