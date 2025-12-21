Un trágico accidente ocurrió durante la madrugada de este 21 de diciembre, sobre el Nuevo Periférico a la altura de la colonia Coyula, en Tonalá. En el sitio, murió una joven de 21 años.

¿Qué pasó sobre Nuevo Periférico durante la madrugada del domingo?

El conductor de un vehículo rojo, de también 21 años, se estrelló contra una luminaria y bloques de concreto. Después del brutal impacto, su novia salió eyectada y murió al instante. Incluso, el motor de la unidad se desprendió y pese a ello, el automovilista resultó ileso.

Tras el siniestro, arribaron bomberos y policías de Tonalá, encontrando al joven en shock. Autoridades se hicieron cargo del saneamiento del lugar y policías abanderaron la escena; mientras esto ocurría, el chofer de otro auto se estrelló contra ellos por alcance. Afortunadamente no los arrolló.

El conductor del auto rojo quedó en calidad de detenido. No se informó si en el accidente estuvo involucrado el alcohol.

Miguel Zaragoza García / N+

