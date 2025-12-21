Mueren Dos Hombres A Bordo de una Motocicleta Sobre la Carretera a Morelia

Dos hombres, de entre 35 y 40 años, fallecieron tras impactar su motocicleta en contra de un auto del cual se desconocen características. El mortal accidente ocurrió sobre la carretera a Morelia, con sentido al ingreso de la ciudad, justo a la altura de Valle de Santa Cruz, en Tlajomulco.

De acuerdo con las autoridades, ambos hombres murieron de forma instantánea después del brutal impacto. Cuando llegaron los paramédicos, yacían en el carril de baja a un costado de la motocicleta parcialmente destruida.

El accidente ocurrió en una zona de alta peligrosidad

Vale la pena mencionar que en el área del accidente hay una cruz que sirve como advertencia de peligrosidad para conductores y motociclistas.

Policías municipales fueron los encargados de informar al Ministerio Público y al personal forense del percance; después de una hora del lamentable acontecimiento, arribaron familiares de los dos occisos.

Miguel Zaragoza García / N+

