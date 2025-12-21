Aseguran Más de 70 Motos en la Zona Centro de Guadalajara; Esta es la Razón

Decenas de motocicletas fueron aseguradas en la zona centro de Guadalajara por diversas infracciones a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

Lo anterior, sucedió durante un operativo de vigilancia, llevado a cabo por elementos de la Policía Vial sobre Paseo Alcalde y Juárez, así como en zonas de mayor afluencia vehicular y peatonal.

¿En qué circunstancias aseguraron las motocicletas?

En total, aseguraron 74 motos. En algunos casos, los policías viales detectaron que los conductores no portaban casco de seguridad, mientras que en otros, estas yacían estacionadas en lugares prohibidos. Incluso hubo motocicletas que circulaban sin placas de identificación.

De acuerdo con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, estacionarse en sitios no autorizados contraviene lo establecido en los Artículos 174 y 215. Además, no portar casco incumple con lo dispuesto en el Artículo 213; por otra parte, circular sin placas infringe los Artículos 217 y 218.

Cabe mencionar que, según el Instituto de Estadística y Geografía, el parque vehicular de motocicletas en Jalisco consta de 957 mil 771 unidades, la mayoría concentradas en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, esto aumenta cada año. Actualmente hay más del doble de motocicletas en la entidad en comparativa con el 2020, cuando habían poco más de 587 mil motos en Jalisco.

Moisés Hernández / N+

