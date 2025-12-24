Detienen a Presunto Responsable del Asesinato del Director del DIF de El Salto

Los trabajos de inteligencia realizados por la Fiscalía del Estado de Jalisco en torno al asesinato de Enrique Estrada, exdirector del Sistema DIF municipal de El Salto, ya dieron resultados positivos.

¿Cómo fue la detención del presunto homicida?

Durante la madrugada de este miércoles, autoridades estatales confirmaron la detención de Ángel Yael “N”, quien fue localizado y asegurado en el municipio de Ciudad Guzmán. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ahora detenido se encontraba el pasado 12 de diciembre al interior del domicilio del funcionario municipal.

¿Qué se sabe del asesinato de Enrique Estrada?

Enrique Estrada fue localizado sin vida dentro de su vivienda ubicada en la colonia Parques del Castillo, en el municipio de El Salto. En su momento, paramédicos detectaron una lesión en la cabeza, mientras que policías municipales localizaron en el lugar un casquillo percutido calibre 9 milímetros.

Días después del crimen, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el homicidio estaría relacionado con temas de carácter personal del funcionario.

Asimismo, un video captado por una cámara de videovigilancia, en el que se observa a un sujeto salir corriendo del domicilio de la víctima, fue clave para identificar y detener al presunto responsable.

Ángel Yael “N” ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, donde continuará su proceso legal conforme a derecho.

