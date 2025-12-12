¿Quién Era Enrique Estrada, Director del DIF El Salto, Jalisco, Hallado sin Vida en su Casa?

Enrique Estrada Jimenez, director del DIF El Salto, Jalisco, fue hallado muerto al interior de su vivienda. ¿Quién era y cuál fue su trayectoria?

También conocido como “Kike” Estrada, el funcionario del Sistema para el Desarrollo de la Familia, tenía 27 años de edad. De acuerdo con información del sitio web del Gobierno municipal, Estrada estaba cursando una licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno.

Nací, crecí y vivo en El Salto, ¡aquí están mis pilares! Por ello no dejo de trabajar por mi gente, dice su biografía en sus redes sociales

¿Quién era Enrique Estrada y cuál fue su trayectoria?

Según el portal público, Enrique Estrada fue secretario privado del presidente municipal Ricardo Santillán. En su trayectoria laboral también se establece que en 2016, prestó sus servicios en la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios). No obstante, el joven trabajó en una mueblería y en el sector de pulidos y abrillantados.

El director del DIF El Salto, Jalisco, Enrique Estrada, es recordado por ser una persona trabajadora y dedicada a la gente. De hecho, su última publicación realizada el 10 de diciembre, indicó que realizó una donación de juguetes para los pequeños de la comunidad con la intención de convertir esos artículos en “un recuerdo inolvidable”.

Estamos listos para vivir una Navidad Fantástica que llevará sonrisas a miles de niñas y niños de nuestro municipio

Sus amigos, como la doctora Monserrat Farías, lo describen como alguien carismático y humano, con quien se podía trabajar en equipo.

Nos quedamos con tu recuerdo, tu sonrisa, carisma, humanidad y con todo el gran ser humano que fuiste. Nos dejas un gran vacío en nuestro corazón

Enrique Estrada compartía en sus redes parte de su trabajo y su vida personal, como el aniversario de su gata "Clarita", a quien adoptó y volvió mejor sus días. “Nosotros ya no sabemos estar sin ella”, escribió.

Con el tiempo entendí que a veces Dios se manifiesta de formas que no imaginamos

Video: Asesinan a Balazos a Enrique Estrada, Director del DIF de El Salto

¿Qué pasó con el director del DIF El Salto, Enrique Estrada?

Según los primeros reportes, Enrique Estrada fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Parques del Castillo, en El Salto, Jalisco.

Aunque las investigaciones continúan, medios locales reportan que el cuerpo del funcionario presentaba diversas lesiones, entre ellas, una producida por arma de fuego.

La Fiscalía de Jalisco ya investiga el caso y busca a las personas involucradas en el presunto homicidio; hasta el momento se desconoce si el funcionario había recibido amenazas.

En tanto, el Sistema DIF El Salto, lamentó el fallecimiento del director y compañero, Kike Estrada, a quien describieron como un servidor público comprometido, sensible y humano.

Su liderazgo, cercanía y vocación de servicio marcaron de manera invaluable la labor del DIF y dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de trabajar a su lado

