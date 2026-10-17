Seguridad

Caen 2 por Ataque Contra Casa de Elvis Guerra, Artista Muxe, que Diseñó Vestido de Sheinbaum

Elvis bordó el vestido que usó la Presidenta durante el Grito de Independencia

Detenido OaxacaFoto: Fiscalía de Oaxaca
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