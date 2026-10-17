Caen 2 por Ataque Contra Casa de Elvis Guerra, Artista Muxe, que Diseñó Vestido de Sheinbaum

La Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención de un hombre y una mujer señalados por su presunta participación en el ataque armado contra la vivienda de Elvis Guerra, quien diseñó el vestido que portó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia.

De acuerdo con la dependencia, ambas personas formarían parte de la estructura operativa de una banda delictiva dedicada presuntamente a la extorsión y al cobro de piso, con operaciones principalmente en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Las detenciones se realizaron mediante operativos distintos. La Fiscalía señaló que los sospechosos estarían relacionados con actos de intimidación, extorsión y el ataque armado contra el domicilio de la diseñadora.

El primer detenido fue identificado con las iniciales E.B.P., alias “Bolán”, contra quien se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de extorsión, en coordinación con la Fiscalía de Chiapas.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, “Bolán” es señalado como el individuo que presuntamente habría disparado contra la fachada de la vivienda de Elvis Guerra. La dependencia informó que mantiene las gestiones correspondientes para trasladarlo a Oaxaca y presentarlo ante la autoridad que lo requiere.

La segunda persona detenida fue identificada como G.C.L. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) la capturaron sobre la calle Reforma, en la Segunda Sección de Juchitán de Zaragoza, también en cumplimiento de una orden de aprehensión por extorsión.

Elvis Guerra es una diseñadora textil zapoteca y muxe de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Su trabajo adquirió mayor visibilidad después de que bordara el lienzo del vestido que Claudia Sheinbaum utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 27 de mayo de 2026 fueron a dejar una cartulina con un mensaje intimidatorio en la vivienda de Elvis Guerra. El mensaje, exigía una transferencia de 60 mil pesos a cambio de no atentar contra la integridad de la diseñadora ni la de sus hijos.

Posteriormente, la vivienda fue atacada a tiros. En un video de una cámara de videovigilancia se observa a dos personas que circulan en una motocicleta y disparan contra el inmueble.

La Fiscalía relacionó las detenciones con las investigaciones por estos hechos y con otras causas penales que continúan abiertas para determinar la posible participación de los sospechosos en actividades delictivas.

El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, señaló que la coordinación entre las instituciones de seguridad permitió avanzar en la localización de las personas investigadas por el ataque.

PT