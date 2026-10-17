EUA Deporta a Empresario Acusado de Golpear a Recepcionista de Hotel en CDMX

El caso de agresión en contra de una empleada de un hotel ubicado en la lujosa zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, presenta nuevos avances: Octavio “N”, señalado como presunto responsable, ya se encuentra asegurado por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión contra el empresario por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de una recepcionista, ocurrido el 29 de junio de 2026.

Luego del ataque físico y verbal, el sospechoso huyó del país; no obstante, las autoridades establecieron comunicación con autoridades estadounidenses, por lo que se localizó al imputado en San Diego, California; fue detenido por autoridades migratorias.

Este viernes, Octavio “N” fue deportado y entregado a elementos de seguridad en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California. En el lugar, integrantes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión.

Una vez que llegue a la CDMX, el empresario será ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y su presentación ante la autoridad judicial correspondiente.

Las cámaras de vigilancia del hotel Park Life Paradox captaron el momento de la agresión que orquestó Octavio “N”; las grabaciones se volvieron virales.

El empresario se molestó porque supuestamente no recibió un paquete. Fue entonces que se abalanzó contra la empleada, quien sufrió lesiones en la columna, cuello y otras partes del cuerpo. Debido al estrés postraumático, la víctima recibe atención psicológica continua.

Tras la agresión, Octavio siguió en el inmueble durante varios días, pero después huyó al extranjero.

EPP