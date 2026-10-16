Seguridad

Hallan con Vida a 6 Campesinos que Estaban Desaparecidos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero

Se trata de 6 hombres que contaban con reporte de desaparición desde septiembre pasado

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