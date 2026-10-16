Hallan con Vida a 6 Campesinos que Estaban Desaparecidos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero

Fueron localizadas con vida en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, seis personas reportadas como desaparecidas desde el 24 de septiembre de 2026, y que derivó en varias protestas de sus familiares.

El hallazgo estuvo encabezado por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades del estado.

Inicialmente se reportaron ocho personas desaparecidas, pero personal militar localizó a un menor de edad, y este viernes se reportó la localización de seis personas y continúa la búsqueda de una más.

Las autoridades revelaron que todos se encuentran en buen estado de salud, recibieron alimentación y atención médica.

Al respecto, la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, precisó que las seis personas halladas con vida son del ejido El Balcón.

"Como se lo expresé a las familias y al pueblo de Guerrero, quienes formamos parte de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz pondremos todo nuestro esfuerzo y recursos para que todos retornen a sus hogares", destacó la mandataria local a través de su cuenta de Facebook.

Aseguró que será la Fiscalía General del Estado quien informe los actos de investigación y que las autoridades pertinentes realizan “las acciones necesarias para que puedan regresar a sus hogares y reencontrarse con sus familias lo antes posible”.

El Gabinete de Seguridad de México también se pronunció sobre el caso y reportó que las seis personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía estatal para las diligencias correspondientes.

"De las ocho personas inicialmente reportadas como desaparecidas, un menor de edad fue localizado el pasado 1 de octubre. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda de la persona cuyo paradero aún se desconoce, así como el acompañamiento a las familias”, dio a conocer el Gabinete de Seguridad en una tarjeta informativa.

Reiteró que la búsqueda y localización de personas desaparecidas “es una prioridad y los esfuerzos interinstitucionales continuarán hasta agotar todas las líneas de búsqueda y detener a los responsables de estos hechos”.

HVI