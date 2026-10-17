Vinculan a Proceso a 4 Personas Detenidas Durante Marcha por el Agua en Guadalajara

Cuatro personas que fueron detenidas durante la marcha para exigir agua limpia en Jalisco fueron vinculadas a proceso por delitos cometidos contra representantes de la autoridad y por lesiones contra servidores públicos.

Los acusados estarán en libertad, pero como medida cautelar deberán presentarse a firmar una vez al mes durante los próximos 6 meses y como periodo para llevar a cabo la investigación complementaria se fijaron 4 meses.

Cabe destacar que el pasado domingo un total de 39 personas fueron detenidas durante los disturbios afuera de Casa Jalisco, mientras la gente se manifestaba para exigir agua limpia en Guadalajara.

Entre los vinculados se encuentra Teodoro Isaac, Samuel, Juan Darío y Alexis Daniel.