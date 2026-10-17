Sociedad

Vinculan a Proceso a 4 Personas Detenidas Durante Marcha por el Agua en Guadalajara

Como medida cautelar deberán presentarse a firmar una vez al mes durante 6 meses

Cuatro de los detenidos fueron vinculados a procesoVinculan a proceso a 4 de los detenidos en la marcha por el agua. Foto: N+

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