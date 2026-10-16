Ruta de Desfile de Alebrijes 2026 en CDMX: Calles Cerradas y Alternativas Viales

La Ciudad de México se llenará de figuras fantásticas, música y color con la llegada de cientos de alebrijes monumentales, elaborados por artesanas y artesanos de distintas regiones del país.

En esta edición, el desfile de Alebrijes Monumentales contará con alrededor de 300 piezas y 28 bandas musicales, grupos de bastoneras y agrupaciones de gimnasia. Entre las creaciones habrá tres alebrijes elaborados por personas privadas de la libertad, como resultado de talleres realizados en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y los centros femeniles de Reinserción Social Tepepan y Santa Martha Acatitla.

El desfile se realizará este sábado 17 de octubre a las 12:00 horas. El recorrido comenzará en el Zócalo capitalino, continuará por la calle 5 de Mayo, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, y concluirá en la zona de la Fuente de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

Foto: AFP

Para quienes necesiten circular por la zona durante el evento, las alternativas viales serán avenida Chapultepec, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte y Circuito Interior.

Las figuras fueron elaboradas por artesanas y artesanos de 11 entidades: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. La Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina encabezará el contingente musical.

Después del recorrido, los alebrijes permanecerán en exhibición sobre Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, del 17 de octubre al 8 de noviembre.

La ceremonia de premiación del concurso se llevará a cabo el sábado 24 de octubre, a las 18:00 horas, en el Museo de Arte Popular, ubicado en Revillagigedo 11, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El primer lugar recibirá 70 mil pesos; el segundo, 50 mil, y el tercero, 40 mil. También se entregarán 11 menciones honoríficas de 10 mil pesos cada una.