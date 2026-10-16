Sociedad

Ruta de Desfile de Alebrijes 2026 en CDMX: Calles Cerradas y Alternativas Viales

Las figuras fueron elaboradas por artesanas y artesanos de 11 entidades del país

Foto: AFPFoto: AFP

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